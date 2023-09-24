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США могут предоставить Украине ATACMS, которые малоэффективны для Крыма — Ходжес

Бен Ходжес Годжес
Фото: Getty Images

США должны предоставить Украине ATACMS, которые имеют все возможности для нанесения ударов по российским целям в Крыму, а не ограниченную версию этих ракет.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, пишет Newsweek.

Он отметил, что по неподтвержденным сообщениям, тип ATACMS, который будет передан Украине, “это вариант кассетных боеприпасов с меньшей дальностью действия”.

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— Это было бы полезно для некоторых целей, но не настолько эффективно для уничтожения крупных российских объектов в Крыму, — сказал Ходжес.

Американский генерал также добавил, что если администрация президента США Джо Байдена наконец решила предоставить Киеву такое оружие, то “почему существует такой запутанный план коммуникации относительно этого решения?”.

— Почему сейчас, а не на Рамштайне или во время визита президента Зеленского в Вашингтон? Это могло бы усилить давление на Германию о предоставлении ракетного комплекса Taurus, который также крайне необходим Украине, — подчеркнул Ходжес.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США предоставят Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеголовками.

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США могут предоставить Украине ATACMS, которые малоэффективны для Крыма — Ходжес

Источник: Newsweek
ATACMS, Бен Ходжес, Война в Украине, США, Украина
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