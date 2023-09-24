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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Силы обороны имеют успехи в районе Роботино: Штупун рассказал о темпах продвижения ВСУ

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Продвижение украинских войск под Роботиным Запорожской области продолжается, иногда защитники Украины продвигаются на 300-400 метров в сутки.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает РБК-Украина.

— В районе Роботино мы продолжаем наступательную операцию. Скажем так, быстро мы там не двигаемся, но определенное движение есть, — сказал он.

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По его словам, продвижение реализуется достаточно трудно, поскольку враг имеет насыщенную оборону, поэтому украинские военные продвигаются “от лесопосадки к лесопосадке”.

— Иногда в сутки получается 50-100 м. Иногда 300-400 метров, но наши ребята движутся вперед. Трудно. Враг не сдается просто так, хотя и несет тяжелые потери, особенно в технике, — рассказал Штупун.

По его словам, за последнюю неделю россияне имели до 30 единиц техники, когда же в течение этой недели украинские военные фиксируют более 50 единиц техники РФ, которая была потеряна на Таврическом направлении.

В течение прошедшего лета украинские военные деоккупировали часть территорий на Запорожском направлении, освободив Роботино, Клещеевку, Андреевку и ряд других городов и поселков.

Накануне генерал Александр Тарнавский, который является командующим группировки войск Таврия, заявлял, что его войскам удалось прорваться в село Вербовое Запорожской области.

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, Російська агресія
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