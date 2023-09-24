Истребитель сбил на Запорожье два российских дрона — ZALA и Орлан

В небе над Запорожской областью около 14:30 пилот истребителя уничтожил два российских беспилотника.

Об этом сообщает Воздушное командование Восток.

По предварительным данным, БпЛА идентифицированы как ZALA и Орлан.

Сейчас смотрят

В этот период на территории региона объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности.

За минувшие сутки всеми средствами Сил обороны Украины уничтожен 21 беспилотник врага оперативно-тактического уровня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.