Истребитель сбил на Запорожье два российских дрона — ZALA и Орлан
В небе над Запорожской областью около 14:30 пилот истребителя уничтожил два российских беспилотника.
Об этом сообщает Воздушное командование Восток.
По предварительным данным, БпЛА идентифицированы как ZALA и Орлан.
В этот период на территории региона объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности.
За минувшие сутки всеми средствами Сил обороны Украины уничтожен 21 беспилотник врага оперативно-тактического уровня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк