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Украина
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Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США

Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов США.

Об этом он сообщил в Telegram.

Стороны обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов.

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— Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в нашу страну сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече приняли участие основатель компании Bloomberg L.P. Майкл Блумберг, глава фонда Pershing Square Capital Билл Акман, глава фонда Starwood Capital Барри Стернлихт, основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин, президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей, заместитель главы компании BlackRock Филипп Хильдебранд, глава благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт, глава компании Kraft Group Роберт Крафт и другие.

Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как выборы в США влияют на поддержку Украины.

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Фото: Владимир Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский, США
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