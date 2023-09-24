ВСУ нужно взять Бахмут в окружение и заставить россиян есть крыс – Черник

Россияне будут биться за Бахмут насмерть, поскольку он имеет для агрессора политическое значение. Если условно через месяц ВСУ смогут взять город в оперативное окружение, это будет фантастический успех.

Об этом в интервью изданию OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Петр Черник.

По мнению аналитика, россияне будут биться за Бахмут насмерть, “потому что он политический”. Эксперт напомнил, что после завершения оккупации города диктатор Владимир Путин наградил за это российских военных. Поэтому “россияне умеют массово умирать “за родину, за величество”, в данном случае за Путина, они будут это делать и выйти оттуда (из Бахмута. — Ред.) не смогут”.

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Лучшим сценарием, который может сложиться в ближайшие недели, Петр Черник назвал оперативное окружение врага.

— Что это такое? Это когда дороги (в частности трасса Т-0513 из Горловки в Бахмут. — Ред.) оказываются под огневым контролем артиллерии, особенно ближнего радиуса действия, минометов, работающих на расстоянии до 7 километров. Полное окружение – это когда на каждой тропинке, на каждой дороге поставлен блокпост. Но о полном окружении говорить некорректно, потому что противник все это будет уничтожать. Только оперативно – артиллерия движется и наносит удары по всему, что движется. Если, условно, в пределах месяца это сложится, это будет фантастический успех, — отметил эксперт.

В то же время аналитик убежден, что Силы обороны не должны сражаться за освобождение Бахмута. Он напомнил, что россияне захватывали город огромными “мясными” волнами, а Вооруженные силы не могут себе позволить бросать на убой тысячи наших солдат только ради взятия города.

— Мудрее отрезать всю логистику врага, чтобы они крыс ели. Я думаю, что так и будет, — отметил Петр Черник.

Напомним, за последние недели Вооруженные силы освободили ряд населенных пунктов вблизи временно оккупированного Бахмута и вплотную приблизились к городу.

Так, 15 сентября Силы обороны освободили поселок Андреевка. А 17 сентября бойцы нескольких штурмовых бригад подняли флаги на территории освобожденного села Клещиевка. При этом ВСУ разбили три элитные бригады армии РФ.

22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют деоккупировать Бахмут и еще два города.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что Силы обороны планируют освободить Бахмут. По его словам, военные планируют отрезать все пути снабжения города, окружить его и заставить противника сдаться.

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