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Украина
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ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов в Запорожской области — ISW

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины во время контрнаступления на западе Запорожской области уничтожили российскую 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что в интервью изданию The War Zone, опубликованном 22 сентября, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что 810-я бригада была “полностью разгромлена” на юге Украины. На фронте ее заменили российские воздушно-десантные подразделения.

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По мнению специалистов, описание статуса 810-й бригады, предоставленное Будановым, больше всего соответствует доктринальному определению тактической задачи “уничтожить”, которое используют американские военные: “физически вывести вражеские силы из боеспособного состояния до их восстановления”.

По сообщениям, подразделения 810-й бригады действовали на запорожском направлении с марта 2023 года, а на западе Запорожской области — с июня.

— Ранее ISW наблюдал 810-ю бригаду в октябре 2022 года, когда она действовала в Херсонской области, и подразделение, вероятно, восстанавливалось в тылу перед тем, как занять позиции в Запорожской области. 810-я бригада неоднократно несла значительные потери, и в прошлом украинские силы уничтожали это подразделение, после чего российские военные его восстанавливали, — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники в течение суток уничтожили 74 единицы вражеского вооружения и ликвидировали 390 российских оккупантов.

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Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область, Чорноморський флот РФ
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