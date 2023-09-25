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Дуда возглавил рейтинг доверия поляков после трехмесячного перерыва — опрос

Анджей Дуда - президент Польщі
Фото: Getty Images

Действующий президент Польши Анджей Дуда вернулся на первое место в рейтинге доверия к публичным лицам после трехмесячного перерыва.

В сентябре ему доверяли 44,1% респондентов (28,4% — однозначно, 15,7% — скорее да), свидетельствуют результаты опроса IBRiS для издания Onet. То есть по сравнению с августом — рост на 5,6%.

В то же время негативно воспринимают политика 48,3% опрошенных поляков, еще 7,6% — имеют нейтральное мнение.

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Второе место в рейтинге досталось мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому, которому доверяют 38,7% респондентов (17,4% — точно, 21,3% — скорее да), что на 0,1% меньше, чем в августе. Кроме того, о недоверии политику заявили 42,3% опрошенных, еще 18,2% относятся к нему нейтрально.

Тройку лидеров замыкает премьер-министр Матеуш Моравецкий. По данным последнего опроса, он получил поддержку 36,7% респондентов, то есть за месяц рост на 4,4%. Еще 55,4% заявили о недоверии и 7,3% относятся к главе правительства нейтрально.

В Польше 15 октября состоятся парламентские выборы. Поляки будут избирать 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

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Анджей Дуда

Источник: Onet

Анджей Дуда, Опрос, Польша, Рейтинг
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