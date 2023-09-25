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Валентина Летяк, редактор ленты

Против Ониксов нет средств поражения, но противодействовать можно — Игнат

Юрій Ігнат

Противокорабельные ракеты Оникс, которые оккупанты ночью 25 сентября использовали во время удара по Одесской области, невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны, но противодействовать им можно.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Они хоть и противокорабельные, определенное противодействие ведется. Далеко не всегда они долетают до своих целей именно из-за противодействия этим ракетам, — объяснил он.

По его словам, дальность поражения Оникса ограничена — 600 км на большой высоте, а когда она прижимается к воде (когда ее фактически невозможно уничтожить), пролетает около 300 км.

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Какие запасы этих ракет у россиян, Игнат не смог сказать, переадресовав этот вопрос украинской разведке.

Относительно сегодняшней комбинированной атаки с использованием Шахедов, Калибров и Ониксов, он считает, что наша ПВО отработала безупречно, поскольку сбито 11 из 12 крылатых ракет и все дроны.

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Фото: Медіацентр Україна

Война в Украине, Одесская область, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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