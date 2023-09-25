Против Ониксов нет средств поражения, но противодействовать можно — Игнат

Противокорабельные ракеты Оникс, которые оккупанты ночью 25 сентября использовали во время удара по Одесской области, невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны, но противодействовать им можно.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Они хоть и противокорабельные, определенное противодействие ведется. Далеко не всегда они долетают до своих целей именно из-за противодействия этим ракетам, — объяснил он.

По его словам, дальность поражения Оникса ограничена — 600 км на большой высоте, а когда она прижимается к воде (когда ее фактически невозможно уничтожить), пролетает около 300 км.

Сейчас смотрят

Какие запасы этих ракет у россиян, Игнат не смог сказать, переадресовав этот вопрос украинской разведке.

Относительно сегодняшней комбинированной атаки с использованием Шахедов, Калибров и Ониксов, он считает, что наша ПВО отработала безупречно, поскольку сбито 11 из 12 крылатых ракет и все дроны.

Фото: Медіацентр Україна

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.