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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ больше не будет получать авторские выплаты из Украины: суд принял решение

РФ больше не будет получать авторские выплаты из Украины: суд принял решение
Фото: Pexels

Из Украины прекратится отток роялти и платежей за авторские права в Россию. Верховный суд признал недействительным соглашение с российским правообладателем ООО ОЛЛ Мюзик Паблишинг, с которой взаимодействовало украинское предприятие Мировая музыка.

Компания заявляла себя владельцем прав на музыкальные произведения на территории Украины большого количества исполнителей (в частности музыкальный каталог Kobalt Music). Постановление ВС Украины уже обнародовано в реестре.

Украинская радиостанция Хит FM фактически остановила попытку этих двух предприятий взимать средства с отечественных радиовещателей в пользу российской компании.

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Рынок положительно отреагировал на справедливое и вполне логичное решение суда, поскольку это сделало невозможным опосредованное вымывание средств на спонсирование войны России против нашего государства.

Подобное дело, но уже по иску радиостанции Мелодия FM, Верховный суд будет рассматривать 27 сентября.

Ее директор Татьяна Фролова выразила надежду, что на этот раз суд также примет “единственно верное и справедливое решение в пользу украинской радиостанции”.

— Нельзя позволять косвенно российским компаниям выводить средства из Украины, — подчеркнула она.

В Украине предлагают ввести штрафы за прослушивание русской музыки в общественных местах. Соответствующий законопроект №9547 зарегистрирован в Верховной Раде в начале августа текущего года.

Источник: Обозреватель
Война в Украине, Верховний суд, Музика, Права, Російська агресія, Україна-Росія
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