Силы обороны могут достичь значительного прорыва на Юге: в ISW назвали условия

Украинские войска могут достичь оперативно значимого прорыва на Южном фронте при условии реализации нескольких ключевых предположений.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Значительный успех Сил обороны будет более вероятным, если:

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российские войска не будут иметь необходимых резервов или боевой мощи для удержания обороны на западе Запорожской области;

украинские войска сохранят достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи российских войск;

российские оборонительные позиции за текущим районом боевых действий не так сильно заминированы и не так хорошо подготовлены, как укрепления, которые прорвали украинские войска.

Указано, что эта гипотеза является ложной, если любое из этих предположений не соответствует действительности, однако “существуют признаки того, что эти предположения остаются справедливыми на момент написания этого отчета”.

Аналитики считают, что российские военные не имеют достаточных сил, развернутых в западной части Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать оборону в глубину.

Операции Украины в Бахмуте удерживают российские войска на Востоке Украины и отвлекают их от Южного фронта, а также помогают делать невозможным создание стратегического резерва.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил 22 сентября, что российские военные развернули свою “резервную армию” (25 общевойсковую армию) примерно к северу от Бахмута для защиты от украинских контрнаступательных усилий на Востоке Украины.

— Остается непонятным, есть ли у ВСУ достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на Юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв, — говорится в отчете.

Также остается непонятным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий.

В Институте указывают, что украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе, но пока специалисты не готовы предоставить уверенный прогноз развития событий, несмотря на недавние положительные показатели.

— Наблюдателям следует проявить терпение к плану украинской кампании и ожидать, что контрнаступление Украины продолжится до зимы 2023 года и до весны 2024 года. Украине не обязательно осуществлять внезапное и резкое глубокое продвижение, чтобы достичь успеха, — добавляют в ISW.

Ранее в ВСУ рассказали, что РФ концентрирует новые подразделения в Бахмуте и его окрестностях.

Источник : ISW

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