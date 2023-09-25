Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Социальная стипендия в Украине 2023: как получить и размер
Могут ли мобилизовать, если ухаживаешь за лицом с инвалидностью I-II группы — ответ эксперта
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ

Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Фото: СБУ

В Харьковской области работала агентурная сеть Главного управления генштаба ВС РФ, которая собирала данные о перемещении и дислокации украинских Сил обороны и корректировала вражеские удары по Харькову. Киберспециалисты СБУ нейтрализовали агентурную сеть ГРУ.

Злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники ВСУ, в частности железнодорожным транспортом.

Кроме того, российские агенты собирали компроматы на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях Харьковской области. Больше всего вражескую разведку интересовали действующие должностные лица местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Сейчас смотрят

Также российские агенты отслеживали и отчитывались о последствиях воздушных ударов по Харькову.

Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задокументировали преступные действия 4-х участников российской агентурной сети и задержали их по месту жительства.

Руководил группой предателей бывший местный житель, который в начале войны бежал в Россию. Там его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили задачу создать агентурную сеть в Харькове.

В состав группировки вошли четверо его знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ

Для сбора информации агенты объезжали местность и фиксировали пункты базирования Сил обороны и адреса российских воздушных ударов. Собранные сведения переправляли руководителю группы в РФ, а тот своему куратору из ГРУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.

Читайте также
СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ, которая действовала на оборонном заводе Николаевщины
сбу розвідка

Источник: СБУ
Война в Украине, ГРУ, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка
дрон зсу
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
вибух дим
РФ сбросила авиабомбы на ЖЭК и дом в Бериславе: есть погибший и раненые
Швидка допомога
Против Ониксов нет средств поражения, но противодействовать можно — Игнат
Юрій Ігнат
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.09.2023
DeepStateMap

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь