Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ

В Харьковской области работала агентурная сеть Главного управления генштаба ВС РФ, которая собирала данные о перемещении и дислокации украинских Сил обороны и корректировала вражеские удары по Харькову. Киберспециалисты СБУ нейтрализовали агентурную сеть ГРУ.

Злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники ВСУ, в частности железнодорожным транспортом.

Кроме того, российские агенты собирали компроматы на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях Харьковской области. Больше всего вражескую разведку интересовали действующие должностные лица местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

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Также российские агенты отслеживали и отчитывались о последствиях воздушных ударов по Харькову.

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задокументировали преступные действия 4-х участников российской агентурной сети и задержали их по месту жительства.

Руководил группой предателей бывший местный житель, который в начале войны бежал в Россию. Там его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили задачу создать агентурную сеть в Харькове.

В состав группировки вошли четверо его знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Для сбора информации агенты объезжали местность и фиксировали пункты базирования Сил обороны и адреса российских воздушных ударов. Собранные сведения переправляли руководителю группы в РФ, а тот своему куратору из ГРУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.

Источник : СБУ

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