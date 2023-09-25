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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили две вражеские РСЗО и столько же средств ПВО – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники уничтожили 420 российских оккупантов и сожгли 72 единицы вражеского вооружения.

Потери РФ на 25 сентября 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 276 270 (+420) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 4 667 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 8 927 (+13) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 6 260 (+27) ед,
  • РСЗО / MLRS – 791 (+2) ед,
  • средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 533 (+2) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4 895 (+7),
  • крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1 518 (+0),
  • кораблей /катеров/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодок / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 746 (+12) ед,
  • специальной техники / special equipment ‒ 918 (+4).

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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