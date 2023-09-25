Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили две вражеские РСЗО и столько же средств ПВО – Генштаб
В течение суток украинские защитники уничтожили 420 российских оккупантов и сожгли 72 единицы вражеского вооружения.
Потери РФ на 25 сентября 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 276 270 (+420) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 4 667 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 8 927 (+13) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 6 260 (+27) ед,
- РСЗО / MLRS – 791 (+2) ед,
- средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 533 (+2) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4 895 (+7),
- крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1 518 (+0),
- кораблей /катеров/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
- подлодок / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 746 (+12) ед,
- специальной техники / special equipment ‒ 918 (+4).
Сейчас смотрят
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023