ВСУ за сутки уничтожили две вражеские РСЗО и столько же средств ПВО – Генштаб

Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

24 сентября, 12:02

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