Abrams для Украины: эксперт объяснил, сколько танков могли бы изменить ход войны

Получение от США 31 танка Abrams радикально не изменит ситуацию на фронте в Украине. Для этого необходимы сотни единиц данной техники.

Такое мнение выразил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона Єдині новини.

– 31 машина не сломает ход войны, нужно быть трезвыми и адекватными. Это танковый батальон, – отметил он.

По словам эксперта, в истории были случаи, когда небольшим количеством танков удавалось изменить ситуацию на фронте, но они редки.

Сейчас смотрят

– Для того, чтобы действительно бронекулаками ломать серьезную оборону, нужна дивизия. Танковая бригада – это 94 танка, танковая дивизия – более 300 танков, – уточнил Черник.

В то же время он обратил внимание, что за 1,5 года полномасштабной войны союзники в совокупности предоставили Украине более 6,5 тыс. единиц бронированной техники разных видов. Эксперт подчеркнул, что “это невероятно много”.

Для сравнения, во время Второй мировой войны, в рамках первого ленд-лиза от США Советский Союз получил чуть более 12 тыс. единиц бронетехники.

Петр Черник добавил, что боевые танки Abrams имеют отличную броню, будут беречь жизни экипажа и пехоты на поле боя. Однако Украина получит их “не в том количестве, чтобы изменить правила игры”.

– Вот несколько сотен изменили бы, – заявил военный эксперт.

Черник объяснил, что танки сейчас не работают в режиме танковых дуэлей, этого на фронте “практически нет, за редкими исключениями”. Они используются для поддержки пехоты в ближнем бою.

На днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина начала получать танки Abrams от США. В Вашингтоне пообещали передать 31 танк.

По данным западных СМИ, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность предоставления Украине еще до 30 танков Abrams, кроме уже обещанных.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.