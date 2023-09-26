Abrams для Украины: эксперт объяснил, сколько танков могли бы изменить ход войны
Получение от США 31 танка Abrams радикально не изменит ситуацию на фронте в Украине. Для этого необходимы сотни единиц данной техники.
Такое мнение выразил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона Єдині новини.
– 31 машина не сломает ход войны, нужно быть трезвыми и адекватными. Это танковый батальон, – отметил он.
По словам эксперта, в истории были случаи, когда небольшим количеством танков удавалось изменить ситуацию на фронте, но они редки.
– Для того, чтобы действительно бронекулаками ломать серьезную оборону, нужна дивизия. Танковая бригада – это 94 танка, танковая дивизия – более 300 танков, – уточнил Черник.
В то же время он обратил внимание, что за 1,5 года полномасштабной войны союзники в совокупности предоставили Украине более 6,5 тыс. единиц бронированной техники разных видов. Эксперт подчеркнул, что “это невероятно много”.
Для сравнения, во время Второй мировой войны, в рамках первого ленд-лиза от США Советский Союз получил чуть более 12 тыс. единиц бронетехники.
Петр Черник добавил, что боевые танки Abrams имеют отличную броню, будут беречь жизни экипажа и пехоты на поле боя. Однако Украина получит их “не в том количестве, чтобы изменить правила игры”.
– Вот несколько сотен изменили бы, – заявил военный эксперт.
Черник объяснил, что танки сейчас не работают в режиме танковых дуэлей, этого на фронте “практически нет, за редкими исключениями”. Они используются для поддержки пехоты в ближнем бою.
На днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина начала получать танки Abrams от США. В Вашингтоне пообещали передать 31 танк.
По данным западных СМИ, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность предоставления Украине еще до 30 танков Abrams, кроме уже обещанных.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко