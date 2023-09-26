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Фото военного с яблоком. Украинский защитник рассказал о восстановлении после российского плена

Фото военного с яблоком. Украинский защитник рассказал о восстановлении после российского плена

Бывший пленный РФ Максим Колесников, фото которого с яблоком разлетелось в сети, рассказал о реабилитации и ощущениях после возвращения.

По его словам, в первые минуты после приезда на территорию Украины он чувствовал себя как физически, так и морально истощенным.

Через 8 месяцев после освобождения из плена Максим уже прошел два курса реабилитации, операцию и послеоперационную реабилитацию. Сейчас защитник вернулся на службу, где продолжает делать то, что позволяет его состояние здоровья.

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Военный рассказал, что на следующий день после того, как состоялся обмен и военных привезли в санаторий для реабилитации, врачи начали проводить осмотры, брать анализы, делать УЗИ и рентген.

Он отметил, что встреча пленных и их адаптация продуманы и систематизированы.

— У тебя есть время, чтобы пройти на лечение, которое тебе нужно, есть время, чтобы оправиться. Далее все зависит от состояния людей. Есть люди, которые лечатся несколько месяцев, а кто-то возвращается в свои части, — добавил Колесников.

Ранее стало известно, что вблизи Клещиевки, которую недавно освободили Силы обороны, в плен к украинским пограничникам попал бывший мэр российского города Чайковский в Пермском крае РФ.

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Фото: скриншот

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