Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 26.09.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 26.09.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 26 сентября 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Сейчас смотрят

Война в Украине, Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Херсон обстреливают с временно оккупированного левого берега
Херсон
В направлении Черкасс летят Шахеды: работает ПВО
Дрони Shahed
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Новые взрывы в Севастополе и Джанкое: 580 день войны
ЗСУ на фронті
Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы
Вибух

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Карта боевых действий на 26.09.2023 — ситуация на фронте
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Карта боевых действий на 26.09.2023 — ситуация на фронте
ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Карта боевых действий на 26.09.2023 — ситуация на фронте
ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Карта боевых действий на 26.09.2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь