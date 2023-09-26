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МИД опровергло фейк о вступлении Украины в ЕС в обмен на свержение правительства Польши

МЗС України
Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию корреспондента польского телевидения ТVP в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине быстрое вступление в ЕС в обмен на “свержение” нынешнего правительства Польши.

— Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не имела и не имеет, — сообщил в своем Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержке нашего пути к членству в ЕС и НАТО. И выразил глубокую благодарность полякам, которые проявляют солидарность с украинцами. В частности, дипломат напомнил, что недавно президент Владимир Зеленский вручил государственные награды гражданам Польши: журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтеру Дамиану Дуде.

Олег Николенко также выразил уверенность “в безуспешности усилий вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов”. И призвал польских партнеров Украины “не поддаваться на попытки провокаций и работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам”.

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Напомним, в последнее время отношения между Украиной и Польшей серьезно ухудшились из-за твердого нежелания Варшавы возобновлять экспорт украинских зерновых культур.

Еврокомиссия в начале мая этого года ввела эмбарго на импорт украинских зерновых в Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Срок ограничений истек 15 сентября, и Брюссель решил их не продлевать.

Однако несмотря на такое решение ЕС, Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили эмбарго на экспорт украинских зерновых культур.

Кроме того, 20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пока не передает военную технику Украине, поскольку сама масштабно вооружает и модернизирует собственную армию.

Такое заявление спровоцировало громкий резонанс в польском политикуме и странах Евросоюза.

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ЕС, МЗС України, Польша, Фейк
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