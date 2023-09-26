Новая волна энерготеррора РФ: с какой интенсивностью возможны обстрелы и когда ждать отключений

На прошлой неделе Россия впервые за 6 месяцев нанесла ракетный удар по украинской энергосистеме.

Из-за атаки были частично обесточены потребители в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Есть ли угроза новых блэкаутов и с какой интенсивностью возможны обстрелы — в материале Фактов ICTV.

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В каком состоянии энергетика

Сейчас подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ремонтные работы проведены во всех сферах энергетики.

Так, по состоянию на 12 сентября в Украине такая ситуация:

АЭС . Отремонтировано семь атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

. Отремонтировано семь атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт. ТЭС . Минэнерго взяло на себя обязательства, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

. Минэнерго взяло на себя обязательства, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности. ТЭЦ . Почти 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя.

. Почти 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя. ГЭС. Отремонтированы или находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью почти 2,3 ГВт.

Когда могут начать выключать свет

Точных дат отключений нет. По данным Минэнерго, сейчас ни в одном регионе Украины не планируется применение ограничений потребления электроэнергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи.

В то же время отключения потребителей все же возможны, в случае повреждения энергетической инфраструктуры во время интенсивных атак РФ.

Есть ли угроза новых блэкаутов в случае ударов по энергосистеме

О рисках новых ударов РФ по энергосистеме Украины осенью сообщали ранее украинская военная разведка и представители власти.

Премьер Денис Шмыгаль предупредил, что эта зима не будет легче предыдущей, но “мы к ней готовы лучше”.

В частности, по его словам, в Украине построена система защиты, и ее продолжают усиливать. Речь идет как об активной защите в виде противовоздушной обороны, так и о пассивной — в виде “специальных конструкций”.

Аналитики в основном также сходятся во мнении, что РФ продолжит энерготеррор украинцев.

При этом коллапса энергосистемы и длительных блэкаутов не прогнозируют.

— Мне кажется, что угрозы, когда украинцам неделями придется сидеть без света, нет. Но это при условии отсутствия каких-то экстраординарных военных сценариев. Если оценивать состояние энергосистемы, какая интенсивность обстрелов была в прошлом году и их точность, и исходя из того, что усилились средства ПВО, которые эффективнее отражают эти атаки, то ожидать какого-то катастрофического сценария не стоит, — рассказал аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

С какой периодичностью возможны атаки

Интенсивность обстрелов будет зависеть от того, какой период потребуется россиянам для накопления ракет определенного количества, считает политический эксперт Александр Мусиенко. Это можно будет проследить после атаки 21 сентября.

— В прошлом году РФ нужно было минимум от недели времени для того, чтобы подготовить новые атаки. Тогда количество ракет, которые применялись врагом, могло составлять 70-80. Во время удара 21 сентября — 43, но это все равно не те объемы, что были раньше, — сказал он.

Эксперт прогнозирует, что вероятная интенсивность между подобными ударами — это минимум от недели, если не 10 дней.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий считает, что таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда россияне выпускали по 70-100 ракет одновременно, скорее всего, уже не будет.

Тактика и подход потенциальных ударов РФ осенью будет зависеть от того, насколько методично правильно она определит критические для Украины объекты. Так, это может быть один-три удара по одному объекту, чтобы окончательно уничтожить его, или же массированный удар различными видами вооружения — ракетами и дронами.

Сколько ракет имеет Россия

В РФ по состоянию на конец августа оставалось примерно 585 ракет. Количество баллистических и крылатых ракет Искандер составляет около 270 единиц, Калибров — ориентировочно 140. Кроме того, у россиян еще может остаться до 75 единиц Кинжалов. Около 118 ракет агрессор может изготавливать ежемесячно, заявили в ГУР.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что агрессор уже не имеет того стратегического запаса ракет, как прошлой зимой. Исходя из этого, РФ может сделать ставку на иранские дроны.

— Я думаю, что Россия большую ставку будет делать все же на дроны-камикадзе, которые дешевле и проще в производстве. Но ракеты будут тоже изготавливать, и к этому надо тоже готовиться. Наша задача — усилиться как можно большим количеством средств ПВО, которые нам дают партнеры, — подчеркнул он.

Как подготовиться к возможным отключениям света

Хотя пока нельзя утверждать, что отключения электроэнергии обязательно будут, стоит быть готовыми к возможным ограничениям.

В частности, купить фонарики, батарейки, свечи и павербанки.

Жители квартир могут приобрести портативную электростанцию. Для частных домов подойдут бензогенераторы.

Рекомендуется также сделать запас питьевой и технической воды. Для нагрева воды можно использовать газовые примусы, настольные газовые плитки и спиртовки.

Кроме того, еще летом в Укрэнерго призвали не избавляться от генераторов, а наоборот позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

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