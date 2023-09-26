Санкций недостаточно — будет больше: Зеленский анонсировал усиление потерь РФ

Украина будет прибегать к большему количеству действий против государства-террориста, чтобы Россия больше чувствовала потери, пока реализует свою агрессию против украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 26 сентября.

Он начал с того, что коротко пересказал свой день: начиная со Ставки, заканчивая встречами с международными партнерами и наградами украинских врачей, чрезвычайников и коммунальщиков.

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— Провел Ставку. Несколько главных вопросов. Первое — конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по Востоку, Югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Я благодарю всех украинских воинов, которые отличились, — сказал он.

Также президент рассказал об обеспечении снарядами украинских войск.

— Это тематика, которой занимаемся ежедневно. Поставки от партнеров. Поиск новых возможностей в мире — мы четко знаем, как обеспечить поставки. И постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов, — сказал он.

Также глава государства рассказал о докладах на Ставке и отдельном совещании с Минстратегпромом.

— Был на Ставке и отдельный содержательный доклад разведки о ситуации в российском ВПК. Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций — недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России. И обязательно — наша работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе нашей Формулы мира. Вполне справедливой, — сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал о встрече с председателем Национального совета Австрии, который был с визитом в Украине.

— Подробно обсудили наши усилия, чтобы мировое большинство присоединилось к реализации Формулы мира. И я ценю, что Австрия готова присоединиться. Конечно, обсудили и наше европейское движение. Я проинформировал о реализации Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии. И мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку Австрией украинской европейской интеграции, — сказал украинский лидер.

Также Владимир Зеленский прокомментировал тему о том, что Россия каждые сутки бьет по городам и селам Украины ракетами и беспилотниками Shahed.

— Почти каждую ночь в украинском небе уничтожаются десятки дронов, различные типы ракет. К сожалению, бывают попадания. Есть падение обломков… И неизменно наши спасатели, наши полицейские, врачи, волонтеры, коммунальщики — все экстренные службы работают 24/7, чтобы помочь людям и сохранить нашу инфраструктуру, — сказал он.

Президент в обращении поблагодарил людей, которые отличились на этих неделях в Одесской области, в Полтавской области и в Черкасской области.

Глава государства назвал имена и поблагодарил за работу:

Работникам ГСЧС Одесской области — главный мастер-сержант Алексей Жаборюк, сержант Сергей Чобу, сержант Александр Велев.

работникам Одесской полиции — полковник Вячеслав Барба, майор Николай Перекрестов.

пожарным Одесского филиала Администрации морских портов Украины — старший пожарный Геннадий Майстренко, пожарный Андрей Когут.

— Спасибо вам всем, ребята, за вашу работу, — сказал Зеленский.

Относительно работников ГСЧС Украины в Полтавской области, президент отметил сержантов Евгения Белокобыльского и Владимира Смыка, а также капитана Сергея Кириченко.

Среди полиции Полтавщины были отмечены старший лейтенант Антон Триголов и капитан Олег Никиша.

Также президент назвал имя Ксении Кушко, врача бригады Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. И Игоря Гевеля, фельдшера.

Среди полтавских волонтеров Зеленский отметил Татьяну Шаховцеву и Игоря Штефана.

На Черкассах президент отдельно остановился, комментируя удар по гостинице Черкассы утром 20 сентября

— Работники ГСЧС Украины в Черкасской области: подполковник Дмитрий Мокиенко, главный мастер-сержант Николай Олейник, сержант Андрей Куцевол. Черкасская полиция: подполковник Владимир Брелаха, старший лейтенант Вадим Рубан. Я благодарю, ребята, вас, — сказал он.

Также президент поблагодарил черкасскую областную организацию украинского Общества красного креста и председателя организации Юлию Холодную, врача скорой Александру Экзархо, а также черкасских коммунальщиков Михаила Васильева и Дмитрия Задорожнего.

Источник : Офис президента

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