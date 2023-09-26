В Европарламенте считают, что Украина могла бы получить некоторые преимущества членства в ЕС еще до вступления
Президент Европарламента Роберта Метсола считает, что Украине нет необходимости ждать вступления в Евросоюз, чтобы воспользоваться некоторыми преимуществами членства.
Об этом она сказала в интервью The Guardian.
В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатной мобильной связи в роуминге в ЕС. Это означает, что во время отпуска в ЕС тарифы одинаковые, как и дома.
— Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте это сделаем. Операторы сетей готовы это сделать, — сказала она.
Также могут быть сняты торговые барьеры для бизнеса.
— Этап перед вступлением также означает доступ к средствам, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем ли мы импортные или экспортные тарифы. Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. На это нам понадобились дни, когда началась война. В конце концов, это всегда касалось политической воли, — отметила Метсола.
Глава Европарламента надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила прогресс Украины в процессе подачи заявки на членство в ЕС.
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