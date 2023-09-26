Правительство ограничило доступ к укрытиям в детсадах — что известно
Кабинет министров Украины принял решение об ограничении доступа к укрытиям в государственных и коммунальных детсадах во время проведения образовательного процесса.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Согласно внесенным изменениям в положение о заведении дошкольного образования, пользоваться бомбоубежищами разрешено исключительно участникам образовательного процесса.
Решение принято на заседании правительства во вторник и направлено на обеспечение безопасности участников учебного процесса.
Напомним, в начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что 68% образовательных учреждений Украины имеют укрытия различного типа, что позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Он подчеркивал при этом, что этого недостаточно.
Источник: Тарас Мельничук
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко