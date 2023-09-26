Правительство ограничило доступ к укрытиям в детсадах — что известно

Кабинет министров Украины принял решение об ограничении доступа к укрытиям в государственных и коммунальных детсадах во время проведения образовательного процесса.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно внесенным изменениям в положение о заведении дошкольного образования, пользоваться бомбоубежищами разрешено исключительно участникам образовательного процесса.

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Решение принято на заседании правительства во вторник и направлено на обеспечение безопасности участников учебного процесса.

Напомним, в начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что 68% образовательных учреждений Украины имеют укрытия различного типа, что позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Он подчеркивал при этом, что этого недостаточно.

Источник: Тарас Мельничук

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