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В ОК Юг назвали цель ударов РФ по Одесской области

В ОК Юг назвали цель ударов РФ по Одесской области

Этой ночью Россия атаковала ударными беспилотниками припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Одесская область также страдала этой ночью от воздушных атак. На этот регион враг направил ударные беспилотники типа Shahed. Атака была нацелена вновь на припортовую и пограничную инфраструктуру, — сказала она.

В частности, ударам подверглось Подунавье. Там в результате попадания есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания.

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— Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. И повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска, — добавила Гуменюк.

Ранее в Воздушных силах сообщили об уничтожении 26 из 38 дронов, запущенных по Украине этой ночью.

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В ОК Юг назвали цель ударов РФ по Одесской области

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Дрони, Одесса, Одесская область
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