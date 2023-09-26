В ОК Юг назвали цель ударов РФ по Одесской области
Этой ночью Россия атаковала ударными беспилотниками припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Одесская область также страдала этой ночью от воздушных атак. На этот регион враг направил ударные беспилотники типа Shahed. Атака была нацелена вновь на припортовую и пограничную инфраструктуру, — сказала она.
В частности, ударам подверглось Подунавье. Там в результате попадания есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания.
— Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. И повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска, — добавила Гуменюк.
Ранее в Воздушных силах сообщили об уничтожении 26 из 38 дронов, запущенных по Украине этой ночью.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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