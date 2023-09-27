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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Авиакатастрофа Ил-76 в Мали: в сетях появилось видео момента взрыва

Авиакатастрофа Ил-76 в Мали: в сетях появилось видео момента взрыва

В аэропорту Гао на северо-востоке Мали авиакатастрофу потерпел транспортный самолет Ил-76 во время захода на посадку. По предварительным выводам, причиной авиакатастрофы стала неисправность топливного бака.

По сообщению JACDEC, аварию связывают с присутствием представителей ЧВК Вагнер на борту указанного самолета.

Аналитики JACDEC, которые изучают воздушные события, разместили видеоматериалы, которые, вероятно, зафиксировали саму аварию. На снимках можно увидеть, как самолет пытается справиться с посадкой, но безуспешно. После этого он распадается и загорается.

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Еще через несколько секунд после того, как самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, происходит взрыв. По предварительной версии причиной взрыва стало возгорание топлива.

Сейчас нет конкретных подтверждений, что на видео именно Ил-76, который потерпел крушение 23 сентября.

О крушении транспортного самолета Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК Вагнера, стало известно 23 сентября.

По информации СМИ, самолет потерпел крушение возле аэропорта города Гао.

Напомним, 23 августа в российской Тверской области разбился частный пассажирский самолет. На его борту находился руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и главари боевиков.

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Источник: JACDEC

Фото: JACDEC

Авиакатастрофы, Малі, ЧВК Вагнера
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