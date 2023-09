Авиакатастрофа Ил-76 в Мали: в сетях появилось видео момента взрыва

В аэропорту Гао на северо-востоке Мали авиакатастрофу потерпел транспортный самолет Ил-76 во время захода на посадку. По предварительным выводам, причиной авиакатастрофы стала неисправность топливного бака.

По сообщению JACDEC, аварию связывают с присутствием представителей ЧВК Вагнер на борту указанного самолета.

Аналитики JACDEC, которые изучают воздушные события, разместили видеоматериалы, которые, вероятно, зафиксировали саму аварию. На снимках можно увидеть, как самолет пытается справиться с посадкой, но безуспешно. После этого он распадается и загорается.

Еще через несколько секунд после того, как самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, происходит взрыв. По предварительной версии причиной взрыва стало возгорание топлива.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT

— JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023