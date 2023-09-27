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Татьяна Забожко, редактор ленты

Генштаб: ВСУ за сутки сожгли почти четыре десятка вражеских артсистем

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины накануне уничтожили 101 единицу вражеского вооружения.

Потери РФ на 27 сентября 2023

  • личного состава – около 276 990 (+320),
  • танков ‒ 4 675 (+3),
  • боевых бронированных машин – 8 950 (+4),
  • артиллерийских систем – 6 337 (+38),
  • реактивных систем залпового огня – 792,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 534 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 948 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 1 529,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 792 (+29),
  • специальной техники – 927 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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