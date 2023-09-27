Генштаб: ВСУ за сутки сожгли почти четыре десятка вражеских артсистем
Вооруженные силы Украины накануне уничтожили 101 единицу вражеского вооружения.
Потери РФ на 27 сентября 2023
- личного состава – около 276 990 (+320),
- танков ‒ 4 675 (+3),
- боевых бронированных машин – 8 950 (+4),
- артиллерийских систем – 6 337 (+38),
- реактивных систем залпового огня – 792,
- средств противовоздушной обороны ‒ 534 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 948 (+24),
- крылатых ракет ‒ 1 529,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 792 (+29),
- специальной техники – 927 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко