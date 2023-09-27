Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль

Правительство Украины утвердило программу Единство в разнообразии, что является последним выполненным из семи требований Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, целью принятой программы Единство в разнообразии является создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

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Шмыгаль говорит, что таким образом, после утверждения этой программы правительством, можно говорить об окончательном выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.

— Кроме того, правительство провело так называемый селф-скрининг. Мы проанализировали 28 тысяч актов права ЕС относительно их имплементации в правовое поле Украины, — добавил премьер.

Он напомнил, что на пути в Евросоюз Украина запустила ряд реформ в судебной, антикоррупционной и других сферах:

Стартовала реформа Конституционного Суда, в рамках которой правительство работает в консультациях с Венецианской комиссией;

перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей;

усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Например, правительственный законопроект О повышении независимости специализированной антикоррупционной прокуратуры;

избраны новые руководители НАБУ и САП;

на открытых конкурсах Группа государств против коррупции (GRECO) определила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции;

правительство наработало нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов ФАТФ (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег);

Кабмин выполнил рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона;

начало работу законодательство о медиа и рекламе;

во исполнение нового закона О национальных меньшинствах разработаны необходимые акты.

Напомним, накануне Bloomberg писал, что Европейская Комиссия планирует рекомендовать начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в октябре.

Источник : Кабмин

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