Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Правительство Украины утвердило программу Единство в разнообразии, что является последним выполненным из семи требований Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, целью принятой программы Единство в разнообразии является создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

Сейчас смотрят

Шмыгаль говорит, что таким образом, после утверждения этой программы правительством, можно говорить об окончательном выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.

— Кроме того, правительство провело так называемый селф-скрининг. Мы проанализировали 28 тысяч актов права ЕС относительно их имплементации в правовое поле Украины, — добавил премьер.

Он напомнил, что на пути в Евросоюз Украина запустила ряд реформ в судебной, антикоррупционной и других сферах:

  • Стартовала реформа Конституционного Суда, в рамках которой правительство работает в консультациях с Венецианской комиссией;
  • перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей;
  • усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Например, правительственный законопроект О повышении независимости специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  • избраны новые руководители НАБУ и САП;
  • на открытых конкурсах Группа государств против коррупции (GRECO) определила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции;
  • правительство наработало нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов ФАТФ (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег);
  • Кабмин выполнил рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона;
  • начало работу законодательство о медиа и рекламе;
  • во исполнение нового закона О национальных меньшинствах разработаны необходимые акты.

Напомним, накануне Bloomberg писал, что Европейская Комиссия планирует рекомендовать начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в октябре.

Читайте также
Представить ЕС без Украины, Молдовы и Западных Балкан невозможно — Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляєн

Источник: Кабмин
Еврокомиссия, ЕС, Война в Украине, Денис Шмыгаль
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Заседание Ставки и движение ВСУ под Бахмутом: 581-й день войны
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Ни одна позиция не оставлена: Залужный провел итоговый разговор с Милли
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Украина в 2023 собрала урожая на 15 млн тонн больше, чем ожидала — Минагрополитики
Зерно, збір урожаю
Санкций недостаточно — будет больше: Зеленский анонсировал усиление потерь РФ
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Минобороны России показало видео с “живым” командующим ЧФ РФ. В ССО отреагировали
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь