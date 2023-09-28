Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
Американские частные компании хотели бы инвестировать в Украину, но при условии проведения в стране реформ в подотчетности и прозрачности.
Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.
Она отметила, инвестиции были бы направлены на украинскую энергетику, жилье, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и добычу полезных ископаемых. Однако очень важно, чтобы эти инвестиции были безопасными.
Прицкер подчеркнула, что подготовку к восстановлению Украины после войны с Россией следует начать сейчас, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.
— Потенциал Украины — чрезвычайный. Она имеет огромные возможности в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, критически важных минералах и в ряде различных секторов. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно выполнить предварительную работу, которая может успешно проходить уже сейчас, и украинское правительство готово принять этот вызов, — заявила она.
Стоит отметить, что с момента назначения на должность спецпредставителя США, 14 сентября, Прицкер встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции.
— Все видят возможность, и меня вдохновила заинтересованность частного сектора в попытке решить эту проблему. Это требует определенных изменений в законодательстве Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем требует, чтобы частный сектор функционировал, — добавила она.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко