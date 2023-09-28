Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер

Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
Фото: Getty Images

Американские частные компании хотели бы инвестировать в Украину, но при условии проведения в стране реформ в подотчетности и прозрачности.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Она отметила, инвестиции были бы направлены на украинскую энергетику, жилье, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и добычу полезных ископаемых. Однако очень важно, чтобы эти инвестиции были безопасными.

Сейчас смотрят

Прицкер подчеркнула, что подготовку к восстановлению Украины после войны с Россией следует начать сейчас, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

— Потенциал Украины — чрезвычайный. Она имеет огромные возможности в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, критически важных минералах и в ряде различных секторов. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно выполнить предварительную работу, которая может успешно проходить уже сейчас, и украинское правительство готово принять этот вызов, — заявила она.

Стоит отметить, что с момента назначения на должность спецпредставителя США, 14 сентября, Прицкер встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции.

— Все видят возможность, и меня вдохновила заинтересованность частного сектора в попытке решить эту проблему. Это требует определенных изменений в законодательстве Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем требует, чтобы частный сектор функционировал, — добавила она.

Читайте также
США предложили перечень приоритетных реформ, необходимых для восстановления Украины
США Україна

Война в Украине, Реформа, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угроза БпЛА: в Одесской области прогремели взрывы
Вибух
Россия атаковала Херсон и область: есть погибший и раненый
Вибух
В Минэкономики рассказали, при каких условиях могут отозвать иск в ВТО в рамках зернового спора
Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
В США республиканцы не поддерживают финансирование Украины на $6 млрд, Конгрессу грозит шатдаун
Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
Украина будет сильнее: Зеленский анонсировал содержательные октябрь и ноябрь
Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
Кадры спецоперации в Донецкой области и сложная судьба переселенки… Новости ICTV за 27.09.2023
Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь