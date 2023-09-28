Компании США готовы инвестировать в Украину, но при одном условии — Прицкер

Американские частные компании хотели бы инвестировать в Украину, но при условии проведения в стране реформ в подотчетности и прозрачности.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Она отметила, инвестиции были бы направлены на украинскую энергетику, жилье, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и добычу полезных ископаемых. Однако очень важно, чтобы эти инвестиции были безопасными.

Сейчас смотрят

Прицкер подчеркнула, что подготовку к восстановлению Украины после войны с Россией следует начать сейчас, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

— Потенциал Украины — чрезвычайный. Она имеет огромные возможности в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии и горнодобывающей промышленности, критически важных минералах и в ряде различных секторов. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужно выполнить предварительную работу, которая может успешно проходить уже сейчас, и украинское правительство готово принять этот вызов, — заявила она.

Стоит отметить, что с момента назначения на должность спецпредставителя США, 14 сентября, Прицкер встретилась с 30 частными компаниями, желающими принять участие в реконструкции.

— Все видят возможность, и меня вдохновила заинтересованность частного сектора в попытке решить эту проблему. Это требует определенных изменений в законодательстве Украины. Это требует определенного партнерства правительства с частным сектором, а затем требует, чтобы частный сектор функционировал, — добавила она.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.