Пусть будет сюрпризом для РФ: Евлаш о начале применения Abrams на фронте

Как только придет время и позволят тактические условия, украинские военные начнут использовать танки Abrams, однако на это может повлиять ухудшение погоды.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

— Пока не будем раскрывать карты, где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них (РФ, — Ред.) будет таким, скажем, сюрпризом, — отметил он.

Кроме того, Евлаш уточнил, что сложные погодные условия будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, на использование новых танков на фронте.

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— Однако, как мы помним, даже с прошлого года наступление и боевые действия с этим (началом неблагоприятных погодных условий, — Ред.) не закончатся, — добавил он.

Евлаш уточнил, что боевые действия в любом случае будут продолжаться, просто стоит будет учитывать погодные условия и планировать операцию в соответствии с обстоятельствами, которые сложатся.

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