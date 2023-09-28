Пусть будет сюрпризом для РФ: Евлаш о начале применения Abrams на фронте
Как только придет время и позволят тактические условия, украинские военные начнут использовать танки Abrams, однако на это может повлиять ухудшение погоды.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
— Пока не будем раскрывать карты, где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них (РФ, — Ред.) будет таким, скажем, сюрпризом, — отметил он.
Кроме того, Евлаш уточнил, что сложные погодные условия будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, на использование новых танков на фронте.
— Однако, как мы помним, даже с прошлого года наступление и боевые действия с этим (началом неблагоприятных погодных условий, — Ред.) не закончатся, — добавил он.
Евлаш уточнил, что боевые действия в любом случае будут продолжаться, просто стоит будет учитывать погодные условия и планировать операцию в соответствии с обстоятельствами, которые сложатся.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко