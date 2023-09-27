РФ может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС — Галущенко

Ситуация вокруг оккупированной Россией Запорожской АЭС является достаточно напряженной и несет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и Европы в целом.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил во время встречи с заместителем гендиректора по вопросам энергетики Еврокомиссии Массимо Гаррибой.

Он отметил, что сейчас практически не существует международного опыта и протоколов восстановления функционирования атомных электростанций после вооруженных конфликтов, поэтому ситуация на ЗАЭС требует особого внимания.

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— Россияне могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской атомной электростанции, — сказал он.

По его мнению, чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию.

Галущенко также отметил, что, “обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроснабжение и других атомных станций, Россия создает дополнительные ядерные угрозы для мира”.

Он добавил, что соответствующие действия РФ являются “ядерным терроризмом и требуют решительной реакции цивилизованного мира”.

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