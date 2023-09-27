Как будет работать пробационный надзор: детали нового уголовного наказания

Украина вводит пробационный надзор как один из основных видов уголовных наказаний, который станет альтернативой тюрьме. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, он вступит в силу через шесть месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В пояснительной записке, в ст. 51 Уголовного кодекса Украины определен перечень наказаний, к которым относится ограничение прав и свобод осужденного, установленных законом и судебным решением, однако без изоляции от общества. Однако осужденный должен находиться под обязательным наблюдением и с обязательным привлечением к работам.

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На сегодня арест и ограничение свободы фактически потеряли свою актуальность и социальное назначение, поскольку нет должным образом функционирующих арестных домов и учреждений для ограничения свободы.

Арестные дома, имеющиеся фактически похожи на колонии с облегченными условиями содержания, и почти не отличаются от исправительных центров. Статус таких арестных домов недостаточно урегулирован, а финансовое обеспечение — чрезмерное.

Авторы закона считают, что в условиях военного положения целесообразна ликвидация арестных домов для увеличения количества мест для военнопленных.

При таких обстоятельствах ограничение свободы и арест как виды наказаний теряют свое уголовно-правовое и социальное назначение, будучи финансово затратными. Поэтому вводится новый вид наказания — пробационный надзор.

Что такое пробационный надзор?

Это уголовное наказание, заключающееся в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда. При таком наказании применяются надзорные и воспитательные меры без изоляции от общества.

Как ограничивается свобода под пробационным надзором?

Применяемые меры можно условно разделить на обязательные и необязательные. Все их должен утвердить суд.

Обязательные:

периодически отмечаться в уполномоченном органе по пробации;

информировать уполномоченный орган по пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Кроме того, суд может возложить такие обязательства:

носить электронный браслет и проживать по указанному в приговоре адресу;

соблюдать требования о совершении определенных действий (ограничение общения, передвижения и проведения досуга);

найти работу или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации стать на учет в центре занятости, зарегистрироваться безработным и трудоустроиться, как только поступит предложение;

выполнять мероприятия пробационной программы;

пройти лечение от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболеваний, опасных для других;

участвовать в мероприятиях по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.

На какой срок будут назначать пробационный надзор?

Пробационный надзор назначается сроком от 1 до 5 лет. В отношении несовершеннолетних — сроком от 1 до 2 лет.

Пробационный надзор будет назначаться вместо уголовного наказания в виде ареста. Последний остается видом наказания для военнослужащих.

Пробационный надзор вместо ареста?

В законе ст. 60 (Арест) УК Украины, изложенного в новой редакции, наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и устанавливается сроком от 1 до 6 месяцев. Арест не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 7 лет.

Кроме того, в уголовно-исполнительном кодексе из перечня учреждений исполнения наказаний исключаются арестные дома. Также убирается часть главы, регулирующей исполнение ареста.

Как будут считать срок после вступления в силу закона?

Через полгода тем, кто еще будет отбывать арест в арестных домах, заменят оставшуюся часть наказания пробационным надзором.

Срок будет рассчитываться следующим образом:

1 день лишения свободы – 2 дня пробационного надзора;

1 день в дисбате (военнослужащие) или ареста – 2 дня пробационного надзора;

1 день ограничения свободы – 1 день пробационного надзора.

Кроме того, появится возможность зачисления круглосуточного домашнего ареста на срок наказания. Домашний арест будет засчитываться, исходя из соотношения 3 дня круглосуточного ареста = 1 день лишения свободы.

За какие преступления будут назначать пробационный надзор?

Пробационный надзор как вид уголовного наказания в целом прописано в более 140 статьях Уголовного кодекса Украины. В частности, его могут назначить по статьям:

ст.111-1. Коллаборационная деятельность;

ст.124. Нанесение тяжких телесных повреждений (при самообороне или задержании);

ст.125. Нанесение легких телесных повреждений;

ст. 126. Побои и истязания;

ст. 126-1. Домашнее насилие;

ст. 129. Угрозы убийством;

ст. 130. Заражение ВИЧ или другой неизлечимой болезнью;

ст. 133. Заражение венерической болезнью;

ст. 144. Насильственное донорство;

ст. 150. Эксплуатация детей;

ст. 151-2. Принуждение к браку;

ст. 154. Принуждение к вступлению в половую связь;

ст. 162. Незаконное проникновение в жилище;

ст. 164. Уклонение от уплаты алиментов;

ст. 185. Кража;

ст.186. Грабеж;

ст. 190. Мошенничество.

Кроме того, пробационный надзор будут назначать за незаконное использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований, подделку документов, незаконную вырубку лесов, браконьерство, призывы к совершению терактов, геноцида, распространение порнографии, пропаганду войны, выращивание снотворного мака или конопли, а также ряд других преступлений.

Источник : Верховная Рада

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