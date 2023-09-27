Как будет работать пробационный надзор: детали нового уголовного наказания
Украина вводит пробационный надзор как один из основных видов уголовных наказаний, который станет альтернативой тюрьме. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, он вступит в силу через шесть месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
В пояснительной записке, в ст. 51 Уголовного кодекса Украины определен перечень наказаний, к которым относится ограничение прав и свобод осужденного, установленных законом и судебным решением, однако без изоляции от общества. Однако осужденный должен находиться под обязательным наблюдением и с обязательным привлечением к работам.
На сегодня арест и ограничение свободы фактически потеряли свою актуальность и социальное назначение, поскольку нет должным образом функционирующих арестных домов и учреждений для ограничения свободы.
Арестные дома, имеющиеся фактически похожи на колонии с облегченными условиями содержания, и почти не отличаются от исправительных центров. Статус таких арестных домов недостаточно урегулирован, а финансовое обеспечение — чрезмерное.
Авторы закона считают, что в условиях военного положения целесообразна ликвидация арестных домов для увеличения количества мест для военнопленных.
При таких обстоятельствах ограничение свободы и арест как виды наказаний теряют свое уголовно-правовое и социальное назначение, будучи финансово затратными. Поэтому вводится новый вид наказания — пробационный надзор.
Что такое пробационный надзор?
Это уголовное наказание, заключающееся в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда. При таком наказании применяются надзорные и воспитательные меры без изоляции от общества.
Как ограничивается свобода под пробационным надзором?
Применяемые меры можно условно разделить на обязательные и необязательные. Все их должен утвердить суд.
Обязательные:
- периодически отмечаться в уполномоченном органе по пробации;
- информировать уполномоченный орган по пробации об изменении места жительства, работы или учебы;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.
Кроме того, суд может возложить такие обязательства:
- носить электронный браслет и проживать по указанному в приговоре адресу;
- соблюдать требования о совершении определенных действий (ограничение общения, передвижения и проведения досуга);
- найти работу или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации стать на учет в центре занятости, зарегистрироваться безработным и трудоустроиться, как только поступит предложение;
- выполнять мероприятия пробационной программы;
- пройти лечение от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболеваний, опасных для других;
- участвовать в мероприятиях по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.
На какой срок будут назначать пробационный надзор?
Пробационный надзор назначается сроком от 1 до 5 лет. В отношении несовершеннолетних — сроком от 1 до 2 лет.
Пробационный надзор будет назначаться вместо уголовного наказания в виде ареста. Последний остается видом наказания для военнослужащих.
Пробационный надзор вместо ареста?
В законе ст. 60 (Арест) УК Украины, изложенного в новой редакции, наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и устанавливается сроком от 1 до 6 месяцев. Арест не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 7 лет.
Кроме того, в уголовно-исполнительном кодексе из перечня учреждений исполнения наказаний исключаются арестные дома. Также убирается часть главы, регулирующей исполнение ареста.
Как будут считать срок после вступления в силу закона?
Через полгода тем, кто еще будет отбывать арест в арестных домах, заменят оставшуюся часть наказания пробационным надзором.
Срок будет рассчитываться следующим образом:
- 1 день лишения свободы – 2 дня пробационного надзора;
- 1 день в дисбате (военнослужащие) или ареста – 2 дня пробационного надзора;
- 1 день ограничения свободы – 1 день пробационного надзора.
Кроме того, появится возможность зачисления круглосуточного домашнего ареста на срок наказания. Домашний арест будет засчитываться, исходя из соотношения 3 дня круглосуточного ареста = 1 день лишения свободы.
За какие преступления будут назначать пробационный надзор?
Пробационный надзор как вид уголовного наказания в целом прописано в более 140 статьях Уголовного кодекса Украины. В частности, его могут назначить по статьям:
- ст.111-1. Коллаборационная деятельность;
- ст.124. Нанесение тяжких телесных повреждений (при самообороне или задержании);
- ст.125. Нанесение легких телесных повреждений;
- ст. 126. Побои и истязания;
- ст. 126-1. Домашнее насилие;
- ст. 129. Угрозы убийством;
- ст. 130. Заражение ВИЧ или другой неизлечимой болезнью;
- ст. 133. Заражение венерической болезнью;
- ст. 144. Насильственное донорство;
- ст. 150. Эксплуатация детей;
- ст. 151-2. Принуждение к браку;
- ст. 154. Принуждение к вступлению в половую связь;
- ст. 162. Незаконное проникновение в жилище;
- ст. 164. Уклонение от уплаты алиментов;
- ст. 185. Кража;
- ст.186. Грабеж;
- ст. 190. Мошенничество.
Кроме того, пробационный надзор будут назначать за незаконное использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований, подделку документов, незаконную вырубку лесов, браконьерство, призывы к совершению терактов, геноцида, распространение порнографии, пропаганду войны, выращивание снотворного мака или конопли, а также ряд других преступлений.
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