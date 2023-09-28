Атака дронов и мощный пожар в Узбекистане: главные события ночи 28 сентября
Ночью 28 сентября российские войска атаковали Украину 44 беспилотниками типа Shahed.
По уточненным данным от Воздушных сил Вооруженных сил Украины, силы противовоздушной обороны в южных и центральных областях уничтожили 34 дрона.
Громко ночью было и столицы Узбекистана Ташкенте. Там после взрыва вспыхнул пожар в районе таможенного склада аэропорта.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Ночной обстрел Херсона
Ночью армия РФ обстреляла Херсон и сбросила семь авиабомб в районе Николаевки Херсонской области.
В областном центре на пороге своего дома погиб 41-летний местный житель.
Еще один 27-летний херсонец после медицинской помощи будет лечиться амбулаторно.
Информация о пострадавших и разрушениях в районе Николаевки выясняется.
Взрывы в Одесской области
После полуночи 28 сентября в Одесской области раздавались взрывы.
Глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что ночная охота в определенных локациях имела неплохие результаты.
Работа ПВО в Черкасской области
Ночью 28 сентября при атаке ударных беспилотников в Черкасской области работала противовоздушная оборона.
О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом БпЛА около трех ночи сообщал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Взрыв и пожар в Узбекистане
Чрезвычайное происшествие случилось в 02:43 по местному времени в районе таможенного склада аэропорта Ташкента.
Взрывную волну можно было почувствовать даже в 30 км от места происшествия.
По данным МЧС Узбекистана, эпицентром стал Сергелийский район города.
Там, подчеркивают спасатели, из-за попадания молнии загорелись складские помещения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко