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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака дронов и мощный пожар в Узбекистане: главные события ночи 28 сентября

Головне за ніч 28 вересня 2023

Ночью 28 сентября российские войска атаковали Украину 44 беспилотниками типа Shahed.

По уточненным данным от Воздушных сил Вооруженных сил Украины, силы противовоздушной обороны в южных и центральных областях уничтожили 34 дрона.

Громко ночью было и столицы Узбекистана Ташкенте. Там после взрыва вспыхнул пожар в районе таможенного склада аэропорта.

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Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Ночной обстрел Херсона

Ночью армия РФ обстреляла Херсон и сбросила семь авиабомб в районе Николаевки Херсонской области.

В областном центре на пороге своего дома погиб 41-летний местный житель.

Еще один 27-летний херсонец после медицинской помощи будет лечиться амбулаторно.

Информация о пострадавших и разрушениях в районе Николаевки выясняется.

Взрывы в Одесской области

После полуночи 28 сентября в Одесской области раздавались взрывы.

Глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что ночная охота в определенных локациях имела неплохие результаты.

Работа ПВО в Черкасской области

Ночью 28 сентября при атаке ударных беспилотников в Черкасской области работала противовоздушная оборона.

О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом БпЛА около трех ночи сообщал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрыв и пожар в Узбекистане

Чрезвычайное происшествие случилось в 02:43 по местному времени в районе таможенного склада аэропорта Ташкента.

Взрывную волну можно было почувствовать даже в 30 км от места происшествия.

По данным МЧС Узбекистана, эпицентром стал Сергелийский район города.

Там, подчеркивают спасатели, из-за попадания молнии загорелись складские помещения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Пожар, Російська агресія, РФ
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Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
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