Атака дронов и мощный пожар в Узбекистане: главные события ночи 28 сентября

Ночью 28 сентября российские войска атаковали Украину 44 беспилотниками типа Shahed.

По уточненным данным от Воздушных сил Вооруженных сил Украины, силы противовоздушной обороны в южных и центральных областях уничтожили 34 дрона.

Громко ночью было и столицы Узбекистана Ташкенте. Там после взрыва вспыхнул пожар в районе таможенного склада аэропорта.

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Ночной обстрел Херсона

Ночью армия РФ обстреляла Херсон и сбросила семь авиабомб в районе Николаевки Херсонской области.

В областном центре на пороге своего дома погиб 41-летний местный житель.

Еще один 27-летний херсонец после медицинской помощи будет лечиться амбулаторно.

Информация о пострадавших и разрушениях в районе Николаевки выясняется.

Взрывы в Одесской области

После полуночи 28 сентября в Одесской области раздавались взрывы.

Глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что ночная охота в определенных локациях имела неплохие результаты.

Работа ПВО в Черкасской области

Ночью 28 сентября при атаке ударных беспилотников в Черкасской области работала противовоздушная оборона.

О повышенной опасности из-за угрозы применения врагом БпЛА около трех ночи сообщал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрыв и пожар в Узбекистане

Чрезвычайное происшествие случилось в 02:43 по местному времени в районе таможенного склада аэропорта Ташкента.

Взрывную волну можно было почувствовать даже в 30 км от места происшествия.

По данным МЧС Узбекистана, эпицентром стал Сергелийский район города.

Там, подчеркивают спасатели, из-за попадания молнии загорелись складские помещения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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