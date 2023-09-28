Буданов обсудил с британским экспертом пути освобождения Крыма

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с британским экспертом по вопросам России, доктором Джейд МакГлинн.

Об этом сообщается на сайте ГУР МО.

Во время встречи глава ГУР с МакГлинн, которая принимает активное участие в работе Крымской платформы, предметно обсудил пути освобождения украинского полуострова от российских оккупантов.

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Больше деталей не сообщается.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал подробности о своем обучении в аспирантуре Острожской академии по специальности Политология.

Он сообщил, что будет писать докторскую диссертацию на тему: Глобальное взаимодействие между спецслужбами во всем мире, их влияние на свою внутреннюю политику.

Фото: ГУР

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