Буданов обсудил с британским экспертом пути освобождения Крыма
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с британским экспертом по вопросам России, доктором Джейд МакГлинн.
Об этом сообщается на сайте ГУР МО.
Во время встречи глава ГУР с МакГлинн, которая принимает активное участие в работе Крымской платформы, предметно обсудил пути освобождения украинского полуострова от российских оккупантов.
Больше деталей не сообщается.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал подробности о своем обучении в аспирантуре Острожской академии по специальности Политология.
Он сообщил, что будет писать докторскую диссертацию на тему: Глобальное взаимодействие между спецслужбами во всем мире, их влияние на свою внутреннюю политику.
Фото: ГУР
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