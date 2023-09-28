Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию

Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
Фото: Факти ICTV

В порту временного оккупированного города Феодосия, что в Крыму, по состоянию на 25 сентября увеличилось количество кораблей-носителей крылатых ракет Калибр, а также появились корветы проекта 21631 Буян-М и корвет проекта 22800 Каракурт.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков акватории порта, сделанный OSINT-аналитиком MT_Anderson в соцсети X (прежнее название — Twitter).

— Такого количества судов ЧФ я здесь еще не видел, — написал он.

В сообщении к публикации аналитик отметил, что в порту также имеются по меньшей мере два тральщика проекта Александрит.

Сейчас смотрят

MT Anderson указывает, что такое количество кораблей Черноморского флота России в акватории порта Феодосии является рекордным.

До лета 2023 года эта гавань вообще не использовалась для размещения российских военных кораблей.

Примечательно, что порты Феодосии находятся на другой стороне территории оккупированного полуострова, дальше от линии фронта, а потому, на первый взгляд, являются более сложными целями для украинских Сил обороны.

По мнению военного аналитика Петра Черника, особого военного маневра в этих действиях со стороны России нет.

— Каждый из этих кораблей имеет восемь пусковых установок. Пока они рабочие — будет сохраняться угроза залпов. И неважно, в Феодосию они переместились, или из Феодосии в Севастополь, или в Новороссийск. Их запас хода позволяет выходить чуть ли не до середины Черного моря, чтобы наносить удары (по Украине, — Ред.). Ракета Калибр — это 2,5 тыс. км. Нет никакого военно-прикладного аспекта перемещения корабля из Севастополя в Феодосию, — пояснил он.

По мнению эксперта, наиболее вероятным является рассредоточение сил Россией из Севастополя в другие порты в Крыму, поскольку в Феодосии все же есть небольшие, но ремонтные мощности.

Эти движения, говорит Черник, также напрямую связаны с недавними ударами по Севастополю, которые стали существенно чаще в течение августа и сентября.

Севастополь пристрелян. Они думают, как беречь технику. Не могут люди постоянно без еды, без воды находиться в море. Есть понятие автономности плавания — корабль требует горючего, все механизмы требуют обслуживания, экипаж нуждается в воде и еде. Они же понимают, что главные бухты Севастополя под ударом, — добавил он.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании писали, что удары украинских Сил обороны по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе и Крыму в целом нанесли серьезный ущерб боеспособности ЧФ РФ, поэтому, вероятно, это может повлиять на уменьшение блокады украинских портов со стороны России.

Напомним, ранее Силы специальных операций Украины сообщали, что результатом удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе стала ликвидация 34 оккупантов, среди которых, в частности, был Виктор Соколов.

Читайте также
ЧФ РФ обезглавлен: собирается ли Россия из-за взрывов выводить войска из Крыма
вибух в криму

Война в Украине, Крым, Севастополь, Феодосия, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Погибли три женщины: РФ снова ударила по Херсону
Вибух
Живой или нет? Зеленский лично проверит судьбу командующего Черноморским флотом РФ
Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
Мобилизация в Украине может быть усилена: в Раде назвали условия
Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
Борются с путинским режимом: что известно о легионе Свобода России
Легіон Свобода Росії
Ракета, упавшая в Пшеводуве прошлой осенью, была украинской — глава Минюста Польши
Падіння ракети в Польщі, Пшеводув
Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь