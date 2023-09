Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию

В порту временного оккупированного города Феодосия, что в Крыму, по состоянию на 25 сентября увеличилось количество кораблей-носителей крылатых ракет Калибр, а также появились корветы проекта 21631 Буян-М и корвет проекта 22800 Каракурт.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков акватории порта, сделанный OSINT-аналитиком MT_Anderson в соцсети X (прежнее название — Twitter).

В сообщении к публикации аналитик отметил, что в порту также имеются по меньшей мере два тральщика проекта Александрит.

????????BLACK SEA FLEET????????

0.5M???? (25 Sep 2023) of Feodosia, Novorossiysk and Sevastopol. Let’s start with Feo. Haven’t seen this many vessels of the BSF there before.

2x Alexandrit Class

1x Karakurt Class

1x Ropucha Class

1x Pr. 21631 Buyan-M

1x Grain Thief GOLDEN YARA pic.twitter.com/vJeziR1cDC

— MT Anderson (@MT_Anderson) September 25, 2023