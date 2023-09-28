Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию

В порту временного оккупированного города Феодосия, что в Крыму, по состоянию на 25 сентября увеличилось количество кораблей-носителей крылатых ракет Калибр, а также появились корветы проекта 21631 Буян-М и корвет проекта 22800 Каракурт.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков акватории порта, сделанный OSINT-аналитиком MT_Anderson в соцсети X (прежнее название — Twitter).

— Такого количества судов ЧФ я здесь еще не видел, — написал он.

В сообщении к публикации аналитик отметил, что в порту также имеются по меньшей мере два тральщика проекта Александрит.

Сейчас смотрят

????????BLACK SEA FLEET????????

0.5M???? (25 Sep 2023) of Feodosia, Novorossiysk and Sevastopol. Let’s start with Feo. Haven’t seen this many vessels of the BSF there before.

2x Alexandrit Class

1x Karakurt Class

1x Ropucha Class

1x Pr. 21631 Buyan-M

1x Grain Thief GOLDEN YARA pic.twitter.com/vJeziR1cDC — MT Anderson (@MT_Anderson) September 25, 2023

MT Anderson указывает, что такое количество кораблей Черноморского флота России в акватории порта Феодосии является рекордным.

До лета 2023 года эта гавань вообще не использовалась для размещения российских военных кораблей.

Примечательно, что порты Феодосии находятся на другой стороне территории оккупированного полуострова, дальше от линии фронта, а потому, на первый взгляд, являются более сложными целями для украинских Сил обороны.

По мнению военного аналитика Петра Черника, особого военного маневра в этих действиях со стороны России нет.

— Каждый из этих кораблей имеет восемь пусковых установок. Пока они рабочие — будет сохраняться угроза залпов. И неважно, в Феодосию они переместились, или из Феодосии в Севастополь, или в Новороссийск. Их запас хода позволяет выходить чуть ли не до середины Черного моря, чтобы наносить удары (по Украине, — Ред.). Ракета Калибр — это 2,5 тыс. км. Нет никакого военно-прикладного аспекта перемещения корабля из Севастополя в Феодосию, — пояснил он.

По мнению эксперта, наиболее вероятным является рассредоточение сил Россией из Севастополя в другие порты в Крыму, поскольку в Феодосии все же есть небольшие, но ремонтные мощности.

Эти движения, говорит Черник, также напрямую связаны с недавними ударами по Севастополю, которые стали существенно чаще в течение августа и сентября.

— Севастополь пристрелян. Они думают, как беречь технику. Не могут люди постоянно без еды, без воды находиться в море. Есть понятие автономности плавания — корабль требует горючего, все механизмы требуют обслуживания, экипаж нуждается в воде и еде. Они же понимают, что главные бухты Севастополя под ударом, — добавил он.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании писали, что удары украинских Сил обороны по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе и Крыму в целом нанесли серьезный ущерб боеспособности ЧФ РФ, поэтому, вероятно, это может повлиять на уменьшение блокады украинских портов со стороны России.

Напомним, ранее Силы специальных операций Украины сообщали, что результатом удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе стала ликвидация 34 оккупантов, среди которых, в частности, был Виктор Соколов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.