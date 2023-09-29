Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября

Дайджест событий за 28 сентября в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Война и Украина

Соединенные Штаты официально передали Украине перечень приоритетных реформ.

В Верховной Раде рассказали, могут ли быть усилены темпы мобилизации в Украине и от чего это зависит.

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В результате обстрела Россией Красногоровки и Константиновки Донецкой области погибли два человека, еще шестеро получили ранения, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по коксохиму в Авдеевке, начался пожар.

Также очередной обстрел Херсона со стороны оккупантов унес жизни трех женщин.

Часть Черноморского флота РФ была переброшена из Севастополя в Феодосию. Военный аналитик в комментарии Фактам ICTV объяснил, о чем это свидетельствует.

Россия накапливает силы для попытки наступления на Лимано-Купянском направлении. Перед этим со стороны РФ уже активизировалась авиация — как самолеты, так и вертолеты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с неанонсированным визитом прибыл в Киев. На встрече с украинским президентом они обсудили возможность поставки дополнительных систем ПВО в Украину.

Также президент Зеленский заявил, что лично узнает, жив ли командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов после удара по штабу ЧФ РФ 22 сентября.

Кроме генсека НАТО, в Украину прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. В его планах обсуждение дальнейшей военной помощи для Украины.

Министр юстиции Польши подтвердил, что ракета, которая в ноябре 2022 года упала в польском селе Пшеводув, была украинской.

Российский диктатор Владимир Путин объявил государственным праздником день, когда Россия аннексировала четыре региона Украины.

Легион Свобода России, состоящий из добровольцев-россиян, воюющих против режима Путина, провел спецоперацию на территории Белгородской области.

Мир

Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. Согласно указу президента Самвела Шахраманяна, Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения НКР будут распущены;

Вместе с тем на четыре месяца был арестован бывший глава правительства Нагорного Карабаха, миллиардер Рубен Варданян. Ему грозит не менее 12 лет лишения свободы;

Иран и Россия договариваются о поставках дальнобойных ракет. Параллельно с этим 18 октября заканчивается ограничение Совета безопасности ООН, запрещающее такие сделки;

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет придерживаться санкций против России. Об этом он объявил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом;

Суд в Швейцарии оправдал бывшего бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского, обвиняемого в “насильственном исчезновении” трех оппонентов правителя Беларуси Александра Лукашенко.

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