Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября

Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября

Дайджест событий за 28 сентября в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Война и Украина

Соединенные Штаты официально передали Украине перечень приоритетных реформ.

В Верховной Раде рассказали, могут ли быть усилены темпы мобилизации в Украине и от чего это зависит.

Сейчас смотрят

В результате обстрела Россией Красногоровки и Константиновки Донецкой области погибли два человека, еще шестеро получили ранения, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по коксохиму в Авдеевке, начался пожар.

Также очередной обстрел Херсона со стороны оккупантов унес жизни трех женщин.

Часть Черноморского флота РФ была переброшена из Севастополя в Феодосию. Военный аналитик в комментарии Фактам ICTV объяснил, о чем это свидетельствует.

Россия накапливает силы для попытки наступления на Лимано-Купянском направлении. Перед этим со стороны РФ уже активизировалась авиация — как самолеты, так и вертолеты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с неанонсированным визитом прибыл в Киев. На встрече с украинским президентом они обсудили возможность поставки дополнительных систем ПВО в Украину.

Также президент Зеленский заявил, что лично узнает, жив ли командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов после удара по штабу ЧФ РФ 22 сентября.

Кроме генсека НАТО, в Украину прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. В его планах обсуждение дальнейшей военной помощи для Украины.

Министр юстиции Польши подтвердил, что ракета, которая в ноябре 2022 года упала в польском селе Пшеводув, была украинской.

Российский диктатор Владимир Путин объявил государственным праздником день, когда Россия аннексировала четыре региона Украины.

Легион Свобода России, состоящий из добровольцев-россиян, воюющих против режима Путина, провел спецоперацию на территории Белгородской области.

Мир

Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. Согласно указу президента Самвела Шахраманяна, Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения НКР будут распущены;

Вместе с тем на четыре месяца был арестован бывший глава правительства Нагорного Карабаха, миллиардер Рубен Варданян. Ему грозит не менее 12 лет лишения свободы;

Иран и Россия договариваются о поставках дальнобойных ракет. Параллельно с этим 18 октября заканчивается ограничение Совета безопасности ООН, запрещающее такие сделки;

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет придерживаться санкций против России. Об этом он объявил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом;

Суд в Швейцарии оправдал бывшего бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского, обвиняемого в “насильственном исчезновении” трех оппонентов правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Огромный шаг: что означает отказ Казахстана помогать России обходить санкции Запада
Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября
Не только о защите: Зеленский о плодотворных переговорах со Столтенбергом
Зеленський Єнс Столтенберг
Это невиданно. Зачем РФ передислоцировала корабли с Калибрами в Феодосию
Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября
Погибли три женщины: РФ снова ударила по Херсону
Вибух
Живой или нет? Зеленский лично проверит судьбу командующего Черноморским флотом РФ
Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Генсек НАТО в Киеве и операция легиона Свобода России на Белгородщине: главные новости 28 сентября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь