Критика контрнаступления в США не звучала, там понимают, что ВСУ творят военное чудо – Кулеба
Во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в США критика скорости контрнаступления не звучала. Ведь там осознают, что достижения ВСУ – это настоящее военное чудо.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Он объяснил, что американские военные оценивают украинское контрнаступление не на основании публикаций в СМИ или комментариев в соцсетях, а учитывая реалии поля боя.
– И они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке, – это настоящее военное чудо, если учесть все обстоятельства: минные поля и доминирование России в небе. Поэтому критика скорости контрнаступления не звучала, – подчеркнул Кулеба.
Он уточнил, что в США предметно обсуждались пути решения проблем, стоящих перед Силами обороны Украины, чтобы наши воины могли еще более эффективно продвигаться вперед.
По словам Кулебы, в США стратегически ориентированы оказывать Украине такую помощь, чтобы наша армия могла не только победить в войне, но и предотвратить новые агрессии.
– Это настоящая стратегическая инвестиция в глобальную безопасность, – подытожил Кулеба.
Как известно, Владимир Зеленский находился с официальным визитом в США 19-21 сентября. Сначала президент выступил на Генассамблее и Совбезе ООН в Нью-Йорке. Впоследствии он отправился в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом, а также с американскими конгрессменами.
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