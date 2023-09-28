Критика контрнаступления в США не звучала, там понимают, что ВСУ творят военное чудо – Кулеба

Во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в США критика скорости контрнаступления не звучала. Ведь там осознают, что достижения ВСУ – это настоящее военное чудо.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он объяснил, что американские военные оценивают украинское контрнаступление не на основании публикаций в СМИ или комментариев в соцсетях, а учитывая реалии поля боя.

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– И они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке, – это настоящее военное чудо, если учесть все обстоятельства: минные поля и доминирование России в небе. Поэтому критика скорости контрнаступления не звучала, – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что в США предметно обсуждались пути решения проблем, стоящих перед Силами обороны Украины, чтобы наши воины могли еще более эффективно продвигаться вперед.

По словам Кулебы, в США стратегически ориентированы оказывать Украине такую помощь, чтобы наша армия могла не только победить в войне, но и предотвратить новые агрессии.

– Это настоящая стратегическая инвестиция в глобальную безопасность, – подытожил Кулеба.

Как известно, Владимир Зеленский находился с официальным визитом в США 19-21 сентября. Сначала президент выступил на Генассамблее и Совбезе ООН в Нью-Йорке. Впоследствии он отправился в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом, а также с американскими конгрессменами.

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