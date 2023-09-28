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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Николаевскую область БпЛА и ракетами: разрушен объект инфраструктуры

Віталій Кім
Фото: Офис президента

За минувшие сутки на Николаевщине силы ПВО уничтожили 22 вражеские воздушные цели: два разведывательных БпЛА типа Орлан и 20 ударных БпЛА типа Shahed 131/136.

Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он рассказал, что вечером, 27 сентября, около 21:44 оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру.

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– Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, – отметил Ким.

Также около 22:40 в Сухоеланецкой общине, в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО была повреждена линия электроснабжения. Пострадавших нет.

Уже ночью около 2:50 в Степовской громаде в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО было повреждено хозяйственное сооружение. Пострадавших нет.

По информации районных военных администраций и оперативного командования Юг, утром, 28 сентября, в 04:05 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

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Дрони Shahed

Безпілотники, Война в Украине, Віталій Кім, Николаевская область, Ракетные удары России, Російська агресія
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Ольга Чайко
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