За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Николаевскую область БпЛА и ракетами: разрушен объект инфраструктуры
За минувшие сутки на Николаевщине силы ПВО уничтожили 22 вражеские воздушные цели: два разведывательных БпЛА типа Орлан и 20 ударных БпЛА типа Shahed 131/136.
Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он рассказал, что вечером, 27 сентября, около 21:44 оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру.
– Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, – отметил Ким.
Также около 22:40 в Сухоеланецкой общине, в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО была повреждена линия электроснабжения. Пострадавших нет.
Уже ночью около 2:50 в Степовской громаде в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО было повреждено хозяйственное сооружение. Пострадавших нет.
По информации районных военных администраций и оперативного командования Юг, утром, 28 сентября, в 04:05 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.
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