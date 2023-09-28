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На какую пенсию могут рассчитывать люди без страхового стажа в 2024 году

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

Чтобы получать пенсию в Украине необходимо иметь страховой стаж.

Страховой стаж — период, в течение которого работодатель платит ежемесячные обязательные страховые взносы (ЕСВ) за своего работника. Если человек – ФЛП, этот взнос он платит самостоятельно.

Будет ли выплачиваться пенсия и какого размера, если у человека нет страхового стажа — далее в материале Фактов ICTV.

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Кто может выйти на пенсию в 2024 году

С 1 января 2024 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа.

В случае отсутствия такового, право на назначение пенсии по возрасту по достижении 63 лет будут иметь те, чей страховой стаж — не менее 21 года.

По достижении 65 лет право на назначение пенсии по возрасту будет у лиц, имеющих страховой стаж от 15 до 21 года.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию, с каждым годом до 2028-го включительно будет расти.

Будет ли пенсия без стажа

Для тех, кто не имеет стажа или его недостаточно, традиционные пенсионные выплаты не предусмотрены. Зато такие лица с 65-летнего возраста имеют право на получение социальной помощи (так называемая соцпенсия по возрасту).

Размер социальной выплаты пенсионерам без стажа в 2024 году

Размер такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Что нужно для назначения помощи

Чтобы получать пособие, лицам без необходимого пенсионного стажа необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или по адресу фактического проживания.

Понадобятся следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН;
  • справка об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера);
  • декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи); за последние полгода, предшествующих месяцу обращения за назначением помощи.

Когда помощь не назначается

  • лицо получает пенсию (в том числе и социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;
  • кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму более 50 тыс. гривен;
  • среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилого помещения (дома), заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены и т. д.);
  • в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью, или более одного автомобиля (другого транспортного средства, механизма).
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Пенсия, Соціальні виплати, Украина
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