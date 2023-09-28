Подчеркнул необходимость усиления ПВО. Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
— Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска, — говорится в сообщении.
Главнокомандующий отметил, что особо отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.
Также сегодня, 28 сентября, в Киев прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Фото, источник: Главнокомандующий ВС Украины
Загрузка
В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.Татьяна Доцяк