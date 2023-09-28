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Подчеркнул необходимость усиления ПВО. Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии

Подчеркнул необходимость усиления ПВО. Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

— Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий отметил, что особо отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

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Также сегодня, 28 сентября, в Киев прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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Фото, источник: Главнокомандующий ВС Украины

Война в Украине, Валерий Залужный, Великобритания
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