Подчеркнул необходимость усиления ПВО. Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

— Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий отметил, что особо отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

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Также сегодня, 28 сентября, в Киев прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Фото, источник: Главнокомандующий ВС Украины

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