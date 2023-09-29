Не только о защите: Зеленский о плодотворных переговорах со Столтенбергом

Во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев состоялись плодотворные переговоры.

Об этом во время своего традиционного обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Встречи и переговоры с партнерами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был в Киеве — плодотворные переговоры. Не только о нашей защите сейчас, но и о нашей стратегической защите, общей защите всех в Европе, — сообщил глава государства.

Он отметил, что Украина заслуживает стать членом НАТО и станет.

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— Обязательно. И это не просто наша украинская амбиция. Это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир. Работаем над тем, чтобы был практический прогресс в вопросе о членстве в Альянсе, — добавил президент.

Зеленский сообщил, что во время встречи обсудили и работу нашего формата Совета Украина — НАТО.

Кроме того, глава государства проинформировал, что Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ.

— Есть результат на площадке МАГАТЭ. И это не только подчеркивает нашу международную роль в сфере безопасности, но и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, которые обязательны для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей Формулы мира — ядерную и радиационную безопасность, и гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов.

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