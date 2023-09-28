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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты повредили ТЭЦ на Юге во время массированного обстрела – Укрэнерго

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

В среду вечером, 27 сентября, во время массированного обстрела РФ была повреждена теплоелектроцентраль в одном из регионов на юге Украины.

Уточненную информацию обнародовали в Национальной энергетической компании Укрэнерго. Ранее в НЭК заявляли о “повреждении тепловой электростанции”.

– Уточнение! В южном регионе была повреждена именно ТЭЦ, то есть теплоэлектроцентраль. Это тепловая электростанция, производящая одновременно и электроэнергию, и тепло, — отмечается в сообщении.

Других подробностей в компании не сообщили. Известно, что накануне вечером взрывы, в частности, раздавались в Николаеве и Херсоне.

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Также продолжаются плановые ремонты на энергоблоках других электростанций.

В Министерстве энергетики Украины также сообщили о повреждении ТЭЦ “в одном из городов на юге страны” во время обстрела РФ минувшей ночью.

– В частности, произошло возгорание склада. Силами спасателей пожар удалось потушить. ТЭЦ на момент обстрела не работала, – добавили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что ни одна ТЭС не пострадала: все тепловые электростанции на контролируемой Украиной территории работают. Их активно готовят к новому отопительному сезону.

Всего из-за боевых действий или по другим причинам без света находятся 404 населенных пункта в Украине. В результате боевых действий зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия. Электроснабжение возобновят с разрешения военных, когда будет надлежащая ситуация с безопасностью.

Как известно, в ночь на 21 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергосистеме Украины. Объекты были повреждены в западном и центральном регионах.

На следующий день премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что РФ уже начала новый этап энергетического террора против Украины. По его словам, удары по региональным энергетическим подстанциям происходили в последние несколько недель.

В то же время Шмыгаль заверил, что Украина сейчас значительно лучше подготовлена к энерготеррору, чем в прошлом году.

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Источник: Укрэнерго

Война в Украине, обстріл, Російська агресія, ТЕС, Укренерго
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