Оккупанты повредили ТЭС на Юге во время массированного обстрела – Укрэнерго
В среду вечером, 27 сентября, во время массированного обстрела РФ была повреждена тепловая электростанция в одном из регионов на юге Украины.
Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.
– Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе, — отмечается в сообщении.
Других подробностей в компании не сообщили. Известно, что накануне вечером взрывы, в частности, раздавались в Николаеве и Херсоне.
Также продолжаются плановые ремонты на энергоблоках других электростанций.
Для поддержания баланса в энергосистеме ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы (с 10:30 до 15:20).
Всего из-за боевых действий или по другим причинам без света находятся 404 населенных пункта в Украине. В результате боевых действий зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия. Электроснабжение возобновят с разрешения военных, когда будет надлежащая ситуация с безопасностью.
Как известно, в ночь на 21 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергосистеме Украины. Объекты были повреждены в западном и центральном регионах.
На следующий день премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что РФ уже начала новый этап энергетического террора против Украины. По его словам, удары по региональным энергетическим подстанциям происходили в последние несколько недель.
В то же время Шмыгаль заверил, что Украина сейчас значительно лучше подготовлена к энерготеррору, чем в прошлом году.
Источник: Укрэнерго
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко