Оккупанты повредили ТЭС на Юге во время массированного обстрела – Укрэнерго

В среду вечером, 27 сентября, во время массированного обстрела РФ была повреждена тепловая электростанция в одном из регионов на юге Украины.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе, — отмечается в сообщении.

Других подробностей в компании не сообщили. Известно, что накануне вечером взрывы, в частности, раздавались в Николаеве и Херсоне.

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Также продолжаются плановые ремонты на энергоблоках других электростанций.

Для поддержания баланса в энергосистеме ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы (с 10:30 до 15:20).

Всего из-за боевых действий или по другим причинам без света находятся 404 населенных пункта в Украине. В результате боевых действий зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия. Электроснабжение возобновят с разрешения военных, когда будет надлежащая ситуация с безопасностью.

Как известно, в ночь на 21 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергосистеме Украины. Объекты были повреждены в западном и центральном регионах.

На следующий день премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что РФ уже начала новый этап энергетического террора против Украины. По его словам, удары по региональным энергетическим подстанциям происходили в последние несколько недель.

В то же время Шмыгаль заверил, что Украина сейчас значительно лучше подготовлена к энерготеррору, чем в прошлом году.

Источник: Укрэнерго

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