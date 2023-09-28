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Татьяна Забожко, редактор ленты

Возвращение кассовых аппаратов: как приложение СМАРТ КАССА поможет вести бизнес прозрачно

СМАРТ КАСА

С 1 октября в Украине вернут штрафы для предпринимателей, если у них не будет кассовых аппаратов.

Собственно, такие нововведения были внедрены в январе 2022 года, однако их временно отменили после начала полномасштабного вторжения.

Как приложение СМАРТ КАССА может помочь работать в рамках закона

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Тарас работает водителем такси уже более 20 лет. Мужчина оформил ФЛП, ведь для него важно работать прозрачно и платить налоги.

– Сначала я использовал приложение СМАРТ КАССА на телефоне, а потом, ориентировочно год назад, начал использовать этот девайс. Кстати, СМАРТ КАССА были первыми, кто сделали два в одном: и фискализацию, и прием картой, – говорит Тарас.

За год работы, говорит, этим регистратором расчетных операций доволен, ведь в нем есть весь необходимый функционал и его клиенты могут рассчитаться привычным для них способом.

– Я работаю официально, поэтому должен выдавать за наличные деньги фискальные чеки. И должен обеспечить для клиентов расчет картой. Поэтому у меня есть все возможные варианты расчета. Но самый удобный способ – традиционный. Это как раз такая штука, как всюду в супермаркетах. Клиенты привыкли к этому, и им очень нравится, – добавляет мужчина.

Тарас говорит, что таким образом фискализовал свою деятельность и для этого ему не нужно использовать отдельно терминал и принтер чеков.

А еще это помогает предпринимателю прозрачно вести бизнес и отчитываться в налоговую.

– Многие операторы, предоставляющие на рынке услуги фискализации, банковских терминалов, имеют свои каналы связи. И для собственника бизнеса очень сложно, когда каналы связи разные.

СМАРТ КАССА имеет свободную связь – можно установить любую сим-карту, есть wi-fi. Поэтому для бизнеса – это ключевое преимущество, – говорит руководитель по развитию бизнеса компании СМАРТ КАССА Тарас Вилянский.

Для владельцев бизнеса компания может предложить как приложение на телефон, так и само устройство.

Такой девайс удобно использовать для расчетов во многих видах предпринимательства.

По этой причине предприниматели, оценив удобство функционала, рассказывают о СМАРТ КАССА другим.

Так, говорит Тарас Вилянский, это и работает.

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Ольга Чайко
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