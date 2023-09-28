Возвращение вагнеровцев не повлияет на поле боя в Украине – ISW
Даже если наемники ЧВК Вагнера действительно возвращаются на фронт в Украине, это не повлияет значительно на течение войны.
Такие выводы обнародовали аналитики американского Института по изучению войны (ISW).
В анализе отмечается, что ЧВК Вагнера после вероятной гибели своего владельца Евгения Пригожина пытается провести реформирование под новым руководством.
Об этом свидетельствуют данные, что некоторые боевики ЧВК разворачиваются в районе Бахмута (Донецкая область).
Один из так называемых российских милблогеров заявил, что назначение нового командира ЧВК Вагнера спровоцировало бегство наемников в структуры, связанные с Минобороны РФ.
27 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что бывших вагнеровцев в составе разных подразделений РФ перебрасывают в район Бахмута. Речь идет о примерно 500 боевиках. Они действуют в структурах, связанных с российским Минобороны.
Евлаш объяснял, что это психологическая операция оккупантов, и данного количества наемников недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя.
Возможно, вагнеровцами хотят компенсировать недостаток личного состава на этом участке фронта.
– Фрагментарное разворачивание бывших наемников ЧВК Вагнера на любом участке фронта вряд ли повлечет за собой какое-либо значительное стратегическое или даже локальное влияние на поле боя в Украине, — подчеркнули аналитики ISW.
Как известно, вагнеровцы исчезли с фронта в Украине после неудавшегося мятежа в РФ, который длился 23-24 июня. Наемники не завершили “поход на Москву” и вернулись в свои лагеря после переговоров владельца ЧВК Евгения Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Впоследствии началось перемещение вагнеровцев в Беларусь, однако уже в августе был замечен активный демонтаж лагеря ЧВК в селе Цель под Осиповичами.
23 августа в Тверской области разбился частный пассажирский самолет. Среди его пассажиров числился Евгений Пригожин.
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