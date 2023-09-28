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В АРМА назвали самого эффективного управляющего арестованным имуществом

АРМА про ТОВ Крайтекс-Сервіс

Агентство по розыску и менеджменту активов считает деятельность действующего управляющего имуществом Винницабытхим, ООО Крайтекс-Сервис, примером производительного управления арестованным имуществом.

Об этом в своем Telegram-канале написала глава АРМА Елена Дума.

– Только в прошлом месяце компания Крайтекс-Сервис перечислила в государственный бюджет 7,1 млн грн. И может быть больше, ведь в планах расширить продуктовую номенклатуру со 100 до 150 позиций и увеличить количество рабочих мест до 150.

Несмотря на это, суд упразднил результаты конкурсного отбора. Агентство уже готовит апелляционную жалобу. АРМА, как и предусмотрено Законом, выполнит законное решение суда, – отметила Елена Дума.

Компания Винницабытхим до полномасштабного вторжения России в Украину была частью российской косметической группы Невская косметика.

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Летом 2022 года на активы предприятия наложили арест, и предприятие перешло в управление в АРМА.

24 октября 2022 года Национальное агентство объявило конкурс, а в середине декабря был избран победитель – ООО Крайтекс-Сервис.

В июне 2023 года управляющий смог наладить производство – предприятие вложило в актив около 60 млн грн.

С этого времени компания начала платить гарантийные взносы в бюджет и погасила задолженность за коммунальные услуги (около 2 млн грн).

Также 25 августа ООО Крайтекс-Сервис перевело в государственную казну 7,1 млн грн, что позволяет считать компанию примером эффективного управления арестованным имуществом, сообщает пресс-служба АРМА.

Решение о передаче Винницабытхим в управление Крайтекс-Сервис в апреле было одобрено также и Антимонопольным комитетом Украины.

Впрочем, 11 сентября Киевский окружной административный суд удовлетворил иск еще одного участника конкурса, компании МДМ, и отменил решение Нацагентства относительно победителя конкурса.

Агентство уже заявило, что обжалует решение Киевского окружного административного суда.

Также в АРМА отметили, что компания МДМ в своих конкурсных предложениях от 2 ноября 2022 года предложила доход в государственный бюджет в размере 2 млн и ориентировалась на вознаграждение за управление предприятием в размере 30% от чистого дохода.

В то же время, ООО Крайтекс-Сервис победило в конкурсе с предложением перечислять в государственную казну 3,7 млн и зарабатывать на менеджменте заводом 25% от чистого дохода.

Источник: Елена Дума

Фото: Елена Дума

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