Большинство в обеих партиях Конгресса США поддерживает помощь Украине – Блинкен

В Конгрессе США сохраняется стойкая двухпартийная поддержка Украины. Такую позицию занимает большинство законодателей из обеих партий – Демократической и Республиканской.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время мероприятия, организованного изданием The Atlantic.

Он обратил внимание на то, что поддержка Украины наблюдается и среди американского общества.

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– Некоторые из опросов, которые я недавно видел, свидетельствуют о том, что есть сильная и устойчивая поддержка нашей помощи Украине. Что касается Конгресса, то есть некоторые громкие голоса, которые придерживаются другой тактики. Но если вы посмотрите на большинство в обеих партиях, то поддержка есть, и она сохраняется, – подчеркнул Блинкен.

Он упомянул лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла и главу комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майка Макколла. Это влиятельные законодатели, выражающие четкую поддержку нашего государства.

Комментируя ход контрнаступления ВСУ, Блинкен заявил, что оно проходит тяжело, но украинские воины добились реальных успехов. Госсекретарь напомнил об освобождении более 50% территорий, которые войска РФ захватили с февраля 2022 года.

– Сейчас они ведут контрнаступление на Юге и Востоке. Оно проходит тяжело, и на это есть веская причина: у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону. Но украинцы достигают реальных успехов, – заявил Блинкен.

Он в очередной раз подчеркнул, что именно Украина должна определять, как завершится война. Комментируя возможность дипломатического урегулирования, Блинкен напомнил о ключевом принципе США: ничего об Украине без Украины.

Госсекретарь объяснил, что справедливый и длительный мир, к которому стремятся украинцы, должен отражать “базовые принципы, лежащие в основе устава ООН”. Это территориальная цельность, суверенитет и независимость Украины.

Речь идет о том, чтобы не позволить подобной агрессии “повториться через год, через два, через пять лет”.

Вечером 28 сентября Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала выделение $300 млн для Украины.

Конгресс также рассматривает запрос администрации Джо Байдена о дополнительном финансировании для Украины на $24,1 млрд в военной, экономической и гуманитарной сферах.

Источник : Голос Америки

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