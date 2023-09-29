С международными партнерами разработаем единый план реформ для Украины – Шмыгаль

Власти вместе с международными партнерами планируют разработать единый план реформ для Украины.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Правительственный план восстановления Украины — это не просто отстроить разрушенное. Это трансформация нашей страны. Это интеграция в Европейский Союз. Это новые институты, новые подходы, возможности и правила игры. Вместе с нашими международными партнерами планируем разработать единый план реформ, который объединит различные программы, в частности, с МВФ, ЕС и США, — сказал он.

Шмыгаль отметил, что это позволит сформировать четкое видение того, что сделано и что необходимо внедрить, а также позволит всем партнерам ясно осознать, как Украина движется вперед.

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