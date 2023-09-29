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Коваленко рассказал, какие возможности для ВСУ открывает прорыв возле Вербового на Запорожье

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Прорыв второй линии обороны оккупантов возле Вербового Запорожской области открывает возможность для дальнейшего продвижения ВСУ и вытеснения врага с украинской земли.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, отвечая на вопрос ведущей Яны Брензей.

– Именно у Вербового в юго-западном секторе и проходил второй рубеж россиян. Это открывает возможность продвижения не только на юг от самого села, а также в направлении трассы 0401, также охват Вербового и выход в перспективе на Пологи. Это могут быть разные направления. На самом деле Вербово открывает нам разные направления для дальнейшего продвижения, и только в Генштабе ВСУ знают, какое именно будет выбрано, – сказал он.

Коваленко также отметил, что бойцы ВСУ продолжают продвигаться в направлении Токмака.

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– Если мы говорим о трассе 0408, то мы говорим об охвате трех сел: Новопрокоповка, Ильченково, Сладкая Балка, именно по левому флангу от 0408 — это трасса, которая на прямую ведет на Токмак. Когда будут освобождены эти три села, мы будем иметь выход на Очеретоватое, а Очеретоватое — это село, которое находится непосредственно на трассе 0401, которая ведет уже на северо-восточный сектор от Токмака. Таким образом с двух направлений одновременно мы сможем выйти на этот город, – рассказал эксперт.

Напомним, представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что Силы обороны имеют успехи в районе Работино. Иногда защитники Украины продвигаются на 300-400 метров в сутки.

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Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Александр Коваленко
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