МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины

Во время 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине и немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Киева.

Об этом сообщают в Минэнерго.

Отмечается, что резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

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Документ также призывает Российскую Федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала с ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с действующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Обеспечение безопасного и защищенного функционирования станции, для того чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и дополнительным протоколом.

— Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины — доказательство того, что цивилизованный мир с нами, — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси за усилия, которые прилагаются Агентством для урегулирования ситуации вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, во время встречи с заместителем гендиректора по вопросам энергетики Еврокомиссии Массимо Гаррибой, что ситуация вокруг оккупированной Россией Запорожской АЭС является достаточно напряженной и несет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и Европы в целом.

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