Имеем карт-бланш в течение октября: чего ждать от продвижения ВСУ в сторону Токмака

Украинские войска ежедневно вступают в боевые столкновения с врагом на южных направлениях фронта. Вместе с тем, россияне пытаются удержаться на фортификационных линиях, построенных за время, когда украинские военные не имели достаточного количества техники для наступления.

Прорыв первой линии обороны РФ на оккупированных территориях ранее также подтвердил генерал Александр Тарнавский, впрочем, возможностей Сил обороны Украины для наступления все меньше, чем ближе неблагоприятные погодные условия для продвижения техники.

Действительно ли непогода остановит движение Вооруженных сил Украины на Юге, какие позиции Украине бы лучше удерживать и как быстро украинские военные смогут добраться до Токмака, который является важным логистическим пунктом на Запорожском направлении — обо всем Факты ICTV расспросили военных аналитиков и экспертов.

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Так, военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление и эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV заявил, что сегодня важным является вопрос того, где именно украинское войско на этом направлении встретят погодные условия.

— Сейчас мы еще имеем определенный карт-бланш по погодным условиям. За этот период, скажем, в октябре, мы можем выйти как раз на те локации и рубежи, которые не будут критическими в начале ухудшения погодных условий, — сказал он.

Коваленко добавляет, что продвижение украинских войск через линии обороны зависит от логистических развязок. Так, если Силы обороны выйдут на промежуток трассы, которая проходит через Сладкую Балку (для этого придется продвигаться от Работино через Новопрокоповку и Ильченково), то после этого движение украинских военных в сторону Токмака будет заметно быстрее.

Похожая ситуация с дорогой в сторону Токмака, проходящей через населенный пункт Очеретоватое, который южнее линии фронта на этом направлении.

— Тогда будет более ускоренное продвижение, но у самого Токмака есть оборонительные рубежи. Россияне там два оборонительных рубежа сделали. Их надо будет как-то прорывать. Я не думаю, что будет там прорыв и штурмовые действия. Я думаю, что когда мы выйдем на Токмак, то будем его окружать, а не штурмовать напрямую, — добавил он.

Вместе с тем Коваленко прокомментировал идеи по продвижению украинских войск со стороны западных аналитиков, которые считают, что Силам обороны целесообразнее продвигаться не вглубь, а расширять тот имеющийся плацдарм, который уже был деоккупирован. По словам Коваленко, это лишь даст время россиянам усилить линии обороны, идущие севернее.

— По направлениям, где мы можем осуществлять действия по расширению, то там, опираясь на существующую (деоккупированную, — Ред.) логистику, мы можем (силы РФ, — Ред.) брать в окружение. Тогда большая часть подразделений россиян будет вынуждена или оказаться в окружении, или они будут вынуждены оттуда бежать и демонстрировать “жесты доброй воли”, — сказал он.

В то же время военный эксперт Олег Стариков в комментарии Фактам ICTV заявил, что продвижение украинских войск в Токмак “не будет легкой прогулкой, а это будут кровавые бои”.

— Все, что связано с Работино, Новопрокоповкой и Токмаком, то там очень серьезные укрепрайоны, — сказал он.

По его словам, там россияне массово используют FPV-дроны, поэтому использовать технику на этом направлении — рискованно.

В то же время, считает эксперт, если сейчас, пока не наступили дожди, такая бронированная техника, как Stryker, еще может проезжать, не попадая под удар дронов противника, то в случае, когда начнется бездорожье, это может быть затруднено участившимися ударами оккупантов.

Стариков указывает, что для работы пехоты, по сравнению с Бахмутом, под Работино созданы совсем другие условия. Так, если в Бахмуте можно прятаться от артиллерии или дронов в подвалах разрушенных частных домов, то, например, на пути к Новопрокоповке — чистое поле, что делает легкой целью продвижения любых сил.

Эксперт добавил, что украинским силам будет легче двигаться в районе Вербового, поскольку там россияне имеют меньше укреплений.

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