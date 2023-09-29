На линии Купянск – Кременная оккупанты снизили темп наступления — ISW
В последние дни оккупационные войска снизили темп наступательных операций на линии Купянск – Сватово – Кременная.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что именно контраступательные операции ВСУ отодвинули российские силы от линии и значительно ослабили способность россиян вести оборону.
По оценке ISW, оккупанты на линии Купянск – Сватово – Кременная хотели зажать Силы обороны Украины и оттянуть их от более важных линий фронта.
Так, в утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 сентября сообщалось об отсутствии российских атак на Купянском и Лиманском направлениях, а в вечерней сводке — только об одной российской атаке к югу от Кременной в районе Белогоровки.
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