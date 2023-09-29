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На линии Купянск – Кременная оккупанты снизили темп наступления — ISW

російські солдати військові

В последние дни оккупационные войска снизили темп наступательных операций на линии Купянск – Сватово – Кременная.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что именно контраступательные операции ВСУ отодвинули российские силы от линии и значительно ослабили способность россиян вести оборону.

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По оценке ISW, оккупанты на линии Купянск – Сватово – Кременная хотели зажать Силы обороны Украины и оттянуть их от более важных линий фронта.

Так, в утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 сентября сообщалось об отсутствии российских атак на Купянском и Лиманском направлениях, а в вечерней сводке — только об одной российской атаке к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Война в Украине
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