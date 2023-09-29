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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Палата представителей США отдельным голосованием одобрила $300 млн для Украины

Конгрес США
Фото: Getty Images

Поздно вечером в четверг, 28 сентября, Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала выделение $300 млн для Украины.

Как сообщают издания The Hill и Politico, “за” такое решение проголосовали 311 законодателей (против 117).

Финансирование помощи для Украины стало источником споров в течение последней недели. Речь идет о средствах на тренировки украинских воинов и приобретение оружия.

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Первоначально эта статья расходов (Ukraine Security Assistance Initiative) в размере $300 млн была частью законопроекта о финансировании Министерства обороны США на 2024 финансовый год.

Однако республиканцы в Палате представителей добились исключения помощи Украине из законопроекта и вынесения этого вопроса на отдельное голосование.

Законопроект об оборонных расходах Пентагона на $826 млрд был принят 218 голосами против 210.

Новая помощь Украине на $300 млн была одобрена в Палате представителей США отдельным законопроектом.

Хотя оба документа были поддержаны, демократы опасаются, что российская пропаганда представит выделение финансирования для Киева в отдельный законопроект “как отказ Конгресса от Украины”.

– Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет представлено как отказ Америки от своих обязательств по Украине, – подчеркнул член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, демократ Адам Смит.

Другой демократ, член Палаты представителей Джим Макговерн подчеркнул, что $300 млн – “не какая-то подачка”.

– Если Украина проиграет, то принципы свободы проиграют, если Украина проиграет, то наша собственная национальная безопасность окажется под угрозой, – предупредил он.

Как известно, американский Конгресс также рассматривает запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины на $24,1 млрд в военной, экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, Сенат США проголосовал за начало обсуждения временного бюджета во избежание прекращения работы правительства (шатдауна) в конце этой недели. Предложение Сената предусматривает финансирование федерального правительства до 17 ноября и выделение примерно $6,15 млрд для Украины.

Однако это предложение вызвало сопротивление республиканцев в Палате представителей США. Если решение не удастся принять до 1 октября – начала нового финансового года, правительство США частично приостановит свою работу в рамках шатдауна.

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Палата представителей США отдельным голосованием одобрила $300 млн для Украины

Источник: Politico, The Hill, Голос Америки
Война в Украине, військова допомога, Конгресс США, Финансирование
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