Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Авиакатастрофа Ил-76 в Мали: в сетях появилось видео момента взрыва
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Украине планируют начать производство собственных средств ПВО – Ермак

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Украина хочет организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что для этого в Украину приедут соответствующие специалисты.

Сейчас смотрят

— Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Вскоре к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, а прежде всего – средств ПВО, — говорит руководитель ОП.

Напомним, что 31 июля Министерство обороны Украины подписало соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о строительстве на территории Украины сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Андрій Єрмак, Война в Украине, Военная техника
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Суд Сербии отправил экс-генерала СБУ Наумова в тюрьму — СМИ
Андрій Наумов
Имеем карт-бланш в течение октября: чего ждать от продвижения ВСУ в сторону Токмака
зсу військові
Румыния перемещает ПВО ближе к границе Украины из-за падения дронов РФ – СМИ
Дрони Shahed
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Эта неделя усилила Украину, а уже завтра будут важные новости — Зеленский
В Украине планируют начать производство собственных средств ПВО – Ермак

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
В Украине планируют начать производство собственных средств ПВО – Ермак
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
В Украине планируют начать производство собственных средств ПВО – Ермак
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
В Украине планируют начать производство собственных средств ПВО – Ермак
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
В Украине планируют начать производство собственных средств ПВО – Ермак
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь