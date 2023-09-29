В Украине планируют начать производство собственных средств ПВО – Ермак
Украина хочет организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.
Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что для этого в Украину приедут соответствующие специалисты.
— Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Вскоре к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, а прежде всего – средств ПВО, — говорит руководитель ОП.
Напомним, что 31 июля Министерство обороны Украины подписало соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о строительстве на территории Украины сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.
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